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    «Валенсия» огорчит «Жирону» после выхода в Примеру

    «Валенсия» — «Жирона». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Примера, 14 августа 2022 года

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    Уго Дуро
    «Валенсия» и «Жирона» сыграют 14 августа на поле стадиона «Месталья». Начало матча 1 тура Примеры в 20:30 по мск. «Валенсия» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Августа 2022 года
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    «Валенсия»

    «Бэтмены» завершили предсезонную подготовку на мажорной ноте. Они обыграли «Аталанту» со счетом 2:1. До этого команда Дженнаро Гаттузо не могла победить три поединка подряд.

    Сезон Примеры закончился для «Валенсии» неудачно, хоть она и выиграла в концовке у «Сельты» (2:0). На ситуацию в таблице это не повлияло — клуб не попал в еврокубки.

    Коэффициенты матча Валенсия — Жирона

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    «Валенсия» заняла 9 место, набрав 48 очков. От «Вильярерала», который на тот момент был седьмым, хозяева отстали на 11 очков.

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    Победа над «Сельтой» стала для «Валенсии» первой за последние пять матчей в домашних стенах.

    «Жирона»

    Гости прошли в Примеру через плей-офф Сегунды, где они играли с «Эйбаром» и «Тенерифе». В первом противостоянии «Жирона» выиграла благодаря голу в дополнительное время, а во втором помогла уверенная выездная победа.

    В межсезонье коллектив испытал свои силы с такими клубами как «Наполи» и «Бенфика». Результаты составили 1:3 и 2:4 соответственно.

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    • После «Наполи» «Жирона» провела матчи с «Боливаром» (2:0) и «Сарагосой» (1:1).

    В активе клуба только два сезона в высшем дивизионе. Лучший результат — это 10 место в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    «Валенсия» показала в межсезонье, что умеет побеждать. Агрессивный футбол Гаттузо дает плоды. Команда выиграла у дортмундской «Боруссии» и «Аталанты».

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    Букмекеры справедливо оценивают соперников — 1.89 на первых и 4.40 на вторых.

    «Бэтмены» будут играть дома. Характер поединка вынудит их идти на активные действия для получения нужного результата. Ставка — победа «Валенсии» за 1.89.

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    «Валенсия» — «Жирона»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. «Валенсия» огорчит «Жирону» после выхода в Примеру
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