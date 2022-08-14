«Валенсия» и «Жирона» сыграют 14 августа на поле стадиона «Месталья». Начало матча 1 тура Примеры в 20:30 по мск. «Валенсия» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Бэтмены» завершили предсезонную подготовку на мажорной ноте. Они обыграли «Аталанту» со счетом 2:1. До этого команда Дженнаро Гаттузо не могла победить три поединка подряд.

Сезон Примеры закончился для «Валенсии» неудачно, хоть она и выиграла в концовке у «Сельты» (2:0). На ситуацию в таблице это не повлияло — клуб не попал в еврокубки.

Коэффициенты матча Валенсия — Жирона 1 1.87 X 3.40 2 4.40 Ставка

«Валенсия» заняла 9 место, набрав 48 очков. От «Вильярерала», который на тот момент был седьмым, хозяева отстали на 11 очков.

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Победа над «Сельтой» стала для «Валенсии» первой за последние пять матчей в домашних стенах.

«Жирона»

Гости прошли в Примеру через плей-офф Сегунды, где они играли с «Эйбаром» и «Тенерифе». В первом противостоянии «Жирона» выиграла благодаря голу в дополнительное время, а во втором помогла уверенная выездная победа.

В межсезонье коллектив испытал свои силы с такими клубами как «Наполи» и «Бенфика». Результаты составили 1:3 и 2:4 соответственно.

После «Наполи» «Жирона» провела матчи с «Боливаром» (2:0) и «Сарагосой» (1:1).

В активе клуба только два сезона в высшем дивизионе. Лучший результат — это 10 место в турнирной таблице.

Прогноз и ставка

«Валенсия» показала в межсезонье, что умеет побеждать. Агрессивный футбол Гаттузо дает плоды. Команда выиграла у дортмундской «Боруссии» и «Аталанты».

Букмекеры справедливо оценивают соперников — 1.89 на первых и 4.40 на вторых.

«Бэтмены» будут играть дома. Характер поединка вынудит их идти на активные действия для получения нужного результата. Ставка — победа «Валенсии» за 1.89.