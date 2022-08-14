«Салернитана»
Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.
Впрочем, нынешний сезон должен стать для команды более сложным. Пусть и летнее пополнение довольно качественное.
Коэффициенты матча Салернитана — Рома
В летних контрольных матчах коллектив выглядит неплохо. В четырех поединках команда выиграла один раз при трех ничьих.
А вот старт новой кампании клубу не удался, ведь в первом раунде Кубка Италии проиграл «Парме» (0:2).
«Рома»
«Рома» в прошлом сезоне финишировала на шестой срочке в турнирной таблице чемпионата Италии, отстав на семь пунктов от четвертой позиции.
Однако без трофея римский коллектив не остался. Он стал победителем Лиги конференций, которая была разыграна впервые. В финале итальянцы одолели нидерландский «Фейеноорд».
«Волки» в межсезонье подписали аргентинского форварда Паоло Дибалу, который находился в статусе свободного агента. Также еще было сделано несколько покупок, но не таких громких.
Летом римляне провели семь контрольных встреч, дважды проиграв в них при одной мировой и четырех выигрышах. На прошлой неделе они разгромили «Шахтер» 5:0.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25.