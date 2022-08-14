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    Начнет ли «Рома» с разгромной победы?

    «Салернитана» — «Рома». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Серия А, 14 августа 2022 года

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    «Рома» — фаворит матча
    14 августа в Салерно состоится матч первого тура Серии А между «Салернитаной» и «Ромой». Поединок назначен на 21:45 мск. «Салернитана» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Августа 2022 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 21:45 Рома Рома
  • Рим
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    «Салернитана»

    Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.

    Впрочем, нынешний сезон должен стать для команды более сложным. Пусть и летнее пополнение довольно качественное.

    Коэффициенты матча Салернитана — Рома

  • 1
  • 6.60
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.47
  • Ставка
    •

    В летних контрольных матчах коллектив выглядит неплохо. В четырех поединках команда выиграла один раз при трех ничьих.

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    А вот старт новой кампании клубу не удался, ведь в первом раунде Кубка Италии проиграл «Парме» (0:2).

    «Рома»

    «Рома» в прошлом сезоне финишировала на шестой срочке в турнирной таблице чемпионата Италии, отстав на семь пунктов от четвертой позиции.

    Однако без трофея римский коллектив не остался. Он стал победителем Лиги конференций, которая была разыграна впервые. В финале итальянцы одолели нидерландский «Фейеноорд».

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    • «Волки» в межсезонье подписали аргентинского форварда Паоло Дибалу, который находился в статусе свободного агента. Также еще было сделано несколько покупок, но не таких громких.

    Летом римляне провели семь контрольных встреч, дважды проиграв в них при одной мировой и четырех выигрышах. На прошлой неделе они разгромили «Шахтер» 5:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25.

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    «Салернитана» — «Рома»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. Начнет ли «Рома» с разгромной победы?
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