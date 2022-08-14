«Вест Хэм» сыграет на выезде против «Ноттингем Форест» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 16:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в первом туре проиграл «Ньюкаслу» — 2:0. Абсолютно закономерный результат, который полностью соответствует содержанию игру.

За 90 минут команда Стива Купера не нанесла ни одного удара в створ, тогда как у соперника вообще не было проблем на чужой половине поля.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Вест Хэм 1 4.20 X 3.60 2 1.85 Ставка

Несмотря на качественное усиление, пока сложно сказать, чего можно ожидать от «Ноттингем Форест» в АПЛ.

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Летом клуб подписал Джесси Лингарда, Тайвр Авоний, Дина Хендерсона и Муссу Ньякате. А в ближайшее время состав команды может пополнить полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» тем временем начал новую кампанию с поражения. Впрочем, это было ожидаемо. В первом туре «молотобойцы» встречались с «Манчестер Сити».

Действующий чемпион выиграл у «Вест Хэма» со счетом 2:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда. Один из мячей норвежец забил с пенальти.

Но в любом случае двух мнений тут не может быть — у «Ман Сити» было тотальное превосходство.

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Интересно, что с учетом предсезонки безвыигрышная серия «Вест Хэма» составляет уже пять матчей.

Прогноз и ставка

На «Ноттингем Форест» в этом матче можно поставить за 4.33, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Вест Хэма» — за 1.89.

Пока что нет смысла ставить ни на «Ноттингем Форест», ни на «Вест Хэм». Обе команды блекло провели первые матчи, поэтому не очень понятно, чего от них можно ожидать в предстоящей игре.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.17.