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    «Вест Хэм» проиграет на поле «Ноттингем Форест»?

    «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Англии 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм»
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    Джесси Лингард
    «Вест Хэм» сыграет на выезде против «Ноттингем Форест» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 16:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Августа 2022 года
    Ноттингем Форест
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» в первом туре проиграл «Ньюкаслу» — 2:0. Абсолютно закономерный результат, который полностью соответствует содержанию игру.

    За 90 минут команда Стива Купера не нанесла ни одного удара в створ, тогда как у соперника вообще не было проблем на чужой половине поля.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Вест Хэм

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    Несмотря на качественное усиление, пока сложно сказать, чего можно ожидать от «Ноттингем Форест» в АПЛ.

    Все прогнозы на спорт

    Летом клуб подписал Джесси Лингарда, Тайвр Авоний, Дина Хендерсона и Муссу Ньякате. А в ближайшее время состав команды может пополнить полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» тем временем начал новую кампанию с поражения. Впрочем, это было ожидаемо. В первом туре «молотобойцы» встречались с «Манчестер Сити».

    Действующий чемпион выиграл у «Вест Хэма» со счетом 2:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда. Один из мячей норвежец забил с пенальти.

    Но в любом случае двух мнений тут не может быть — у «Ман Сити» было тотальное превосходство.

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    Интересно, что с учетом предсезонки безвыигрышная серия «Вест Хэма» составляет уже пять матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Ноттингем Форест» в этом матче можно поставить за 4.33, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Вест Хэма» — за 1.89.

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    Пока что нет смысла ставить ни на «Ноттингем Форест», ни на «Вест Хэм». Обе команды блекло провели первые матчи, поэтому не очень понятно, чего от них можно ожидать в предстоящей игре.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.17.

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    «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» проиграет на поле «Ноттингем Форест»?
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