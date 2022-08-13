«Шинник» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 19:00 мск. «Шинник» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Команда у Вадима Евсеева боевая. Правда, пока ярославцы проходят лишь адаптационный период в первом дивизионе.

В четырех матчах команда набрала 4 очка и занимает 12 место. Причем пропустили ярославцы уже 7 раз.

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Шинник» на выезде уступил махачкалинскому «Динамо» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Шинник» находится явно не на своем месте. Так что в этой встрече хозяева явно будут активно атаковать.

«Родина»

Москвичи в первой лиге стартовали скромно. От «Родины» явно ожидали большего, но процесс адаптации к новым условиям никто не отменял.

Всего 4 очка в четырех поединка явно не устраивают. Сейчас уфимцы находятся на скромном 13 месте в таблице.

Причем в предыдущем туре «Родина» откровенно разочаровала. Дома команда не сумела одолеть «Волгарь» (0:0).

В этом поединке «Родина» будет стараться разжиться очками. Интересно, что в двух последних матчах команда не пропускала.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шинник» за 2.51, на ничью за 3.22, а на «Родину» — за 2.85.

«Шинник» наверняка будет действовать первым номером .

«Родина» испытывает сложности в плане реализации.

Команда Евсеева наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Шинника» с коэффициентом 2.51.