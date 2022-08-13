«Шинник»
Команда у Вадима Евсеева боевая. Правда, пока ярославцы проходят лишь адаптационный период в первом дивизионе.
В четырех матчах команда набрала 4 очка и занимает 12 место. Причем пропустили ярославцы уже 7 раз.
Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Шинник» на выезде уступил махачкалинскому «Динамо» (2:1).
«Шинник» находится явно не на своем месте. Так что в этой встрече хозяева явно будут активно атаковать.
«Родина»
Москвичи в первой лиге стартовали скромно. От «Родины» явно ожидали большего, но процесс адаптации к новым условиям никто не отменял.
Всего 4 очка в четырех поединка явно не устраивают. Сейчас уфимцы находятся на скромном 13 месте в таблице.
Причем в предыдущем туре «Родина» откровенно разочаровала. Дома команда не сумела одолеть «Волгарь» (0:0).
В этом поединке «Родина» будет стараться разжиться очками. Интересно, что в двух последних матчах команда не пропускала.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шинник» за 2.51, на ничью за 3.22, а на «Родину» — за 2.85.
«Шинник»
«Родина» испытывает сложности в плане реализации.
Команда Евсеева наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Шинника» с коэффициентом 2.51.