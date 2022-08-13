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    Три очка для «Шинника»?

    «Шинник» — «Родина». Прогноз, ставка (к. 2.51) на футбол, Первая лига, 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Родина»
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    «Шинник»
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 19:00 мск. «Шинник» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Августа 2022 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 19:00 Родина Родина
  • Москва
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    «Шинник»

    Команда у Вадима Евсеева боевая. Правда, пока ярославцы проходят лишь адаптационный период в первом дивизионе.

    В четырех матчах команда набрала 4 очка и занимает 12 место. Причем пропустили ярославцы уже 7 раз.

    Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Шинник» на выезде уступил махачкалинскому «Динамо» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Шинник» находится явно не на своем месте. Так что в этой встрече хозяева явно будут активно атаковать.

    «Родина»

    Москвичи в первой лиге стартовали скромно. От «Родины» явно ожидали большего, но процесс адаптации к новым условиям никто не отменял.

    Всего 4 очка в четырех поединка явно не устраивают. Сейчас уфимцы находятся на скромном 13 месте в таблице.

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    • Причем в предыдущем туре «Родина» откровенно разочаровала. Дома команда не сумела одолеть «Волгарь» (0:0).

    В этом поединке «Родина» будет стараться разжиться очками. Интересно, что в двух последних матчах команда не пропускала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шинник» за 2.51, на ничью за 3.22, а на «Родину» — за 2.85.

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    «Шинник» наверняка будет действовать первым номером.

    «Родина» испытывает сложности в плане реализации.

    Команда Евсеева наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Шинника» с коэффициентом 2.51.

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    «Шинник» — «Родина»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Шинника»?
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