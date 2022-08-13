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    Будет ли у «Локо» первая виктория в сезоне?

    «Локомотив» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат России, 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Крылья Советов»
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    «Локомотив»
    В 5-м туре российской Премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдет 13 августа и начнется в 15:00 по мск. «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Августа 2022 года

    «Локомотив»

    Предыдущий чемпионат России у «Локомотива» получился крайне неудачным. Коллектив допустил слишком много осечек и в итоге занял шестое место в турнирной таблице.

    Напомним, что в межсезонье «красно-зеленых» покинул главный тренер Марко Николич, а на его смену пришел Йозеф Циннбауэр. Также клуб покинули ряд основных футболисто. Приобретений громких нет.

    Коэффициенты матча Локомотив — Крылья Советов

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    «Железнодорожники» неудачно начали текущий розыгрыш РПЛ и идут только на 14 позиции в турнирной таблице, имея на счету всего два очка. Стартовали они с двух мировых подряд, поочередно поделив очки с «Пари НН» 1:1 и с «Ростовом» 2:2.

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    После этого «Локо» потерпел два выездных фиаско. Сперва клуб был разгромлен в Питере «Зенитом» со счетом 0:5, после чего неудачно провел и игру с «Краснодаром» — 0:3.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» неплохо провели прошлый сезон, заняв в чемпионате восьмую строчку. В межсезонье клуб потерял своего главного бомбардира Владислава Сарвелли и хавбека Антона Зиньковского.

    Команда Игоря Осинькина стартовый тур провела хорошо, обыграв дебютанта РПЛ этого сезона «Оренбург» 4:2, где проигрывая после первого тайма 0:1. Правда после этого она сбавила обороты.

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    • Во втором туре самарцы проиграли в гостях «Зениту» со счетом 0:3, затем они дома не справились с московским «Торпедо», сыграв 1:1, а в последнем сыгранном матче коллектив на родной арене уступил «Динамо» 0:2.

    В прошлом сезоне москвичи оба раза взяли верх в очных встречах — 2:0 и 1:0. «Локо» является крайне неудобным соперником для «Крыльев», ведь самарцы не могут их победить «железнодорожников» уже 18 поединков подряд.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Крылышек» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.60.

    «Локо» плохо стартовал в новом чемпионате, но в то же время и «Крылья» демонстрируют хорошей игры, да и крайне неудачно играют против «железнодорожников». Так что в данном сражении рискнем поставить на хозяев, у которых потенциал побольше.

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    «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли у «Локо» первая виктория в сезоне?
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