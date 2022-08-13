В 5-м туре российской Премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдет 13 августа и начнется в 15:00 по мск. «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Предыдущий чемпионат России у «Локомотива» получился крайне неудачным. Коллектив допустил слишком много осечек и в итоге занял шестое место в турнирной таблице.

Напомним, что в межсезонье «красно-зеленых» покинул главный тренер Марко Николич, а на его смену пришел Йозеф Циннбауэр. Также клуб покинули ряд основных футболисто. Приобретений громких нет.

Коэффициенты матча Локомотив — Крылья Советов 1 2.40 X 3.55 2 2.85 Ставка

«Железнодорожники» неудачно начали текущий розыгрыш РПЛ и идут только на 14 позиции в турнирной таблице, имея на счету всего два очка. Стартовали они с двух мировых подряд, поочередно поделив очки с «Пари НН» 1:1 и с «Ростовом» 2:2.

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После этого «Локо» потерпел два выездных фиаско. Сперва клуб был разгромлен в Питере «Зенитом» со счетом 0:5, после чего неудачно провел и игру с «Краснодаром» — 0:3.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» неплохо провели прошлый сезон, заняв в чемпионате восьмую строчку. В межсезонье клуб потерял своего главного бомбардира Владислава Сарвелли и хавбека Антона Зиньковского.

Команда Игоря Осинькина стартовый тур провела хорошо, обыграв дебютанта РПЛ этого сезона «Оренбург» 4:2, где проигрывая после первого тайма 0:1. Правда после этого она сбавила обороты.

Во втором туре самарцы проиграли в гостях «Зениту» со счетом 0:3, затем они дома не справились с московским «Торпедо», сыграв 1:1, а в последнем сыгранном матче коллектив на родной арене уступил «Динамо» 0:2.

В прошлом сезоне москвичи оба раза взяли верх в очных встречах — 2:0 и 1:0. «Локо» является крайне неудобным соперником для «Крыльев», ведь самарцы не могут их победить «железнодорожников» уже 18 поединков подряд.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 2.30.

На викторию «Крылышек» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.60.

«Локо» плохо стартовал в новом чемпионате, но в то же время и «Крылья» демонстрируют хорошей игры, да и крайне неудачно играют против «железнодорожников». Так что в данном сражении рискнем поставить на хозяев, у которых потенциал побольше.