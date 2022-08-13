«Лечче» на своём поле сыграет против «Интера» в рамках 1-го тура Серии А. Матч состоится 13 августа, начало — 21:45 (мск). «Лечче» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

«Лечче» отлично провел прошлый сезон, завоевав билет в Серии А. Он смог выиграть второй итальянский дивизион, став победителем лиги за несколько туров до финиша.

«Паприканцы» за 38 проведенных встреч прошедшего чемпионата проиграли только пять из них при 19 победах и 14 мировых результатах, разница мячей составила — 59:31.

Коэффициенты матча Лечче — Интер 1 10.00 X 5.40 2 1.30 Ставка

«Волки» при подготовке к новому сезону провели всего три спарринга, в которых только раз выиграли, одолев команду из третьей итальянской лиги, а также дважды проиграли — «Бохуму» 2:3 и «Парме» 0:1.

Все прогнозы на Серию А

Клуб уже провел официальный поединок в новом сезоне, потерпев поражение от «Читтаделлы» (2:3) в Кубке Италии.

«Интер»

Миланцы провели пять контрольных встреч этим летом. Причем победил коллектив только однажды.

В своем последнем спарринге «Интер» уступил. Поражение от «Вильярреала» стало крупным — 2:4.

Также «нерадзурри» уступили «Лансу» (0:1) и сыграли вничью с «Монако» и «Лионом» (дважды по 2:2). Победить удалось лишь «Лугано» в самой первой игре.

Вновь попытается найти себя в команде Ромелу Лукаку. У бельгийца не пошло в «Челси», и теперь он ушел в аренду в «Интер».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех хозяев поля оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,90.