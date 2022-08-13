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    «Аптекари» исправятся за провальный старт

    «Байер» — «Аугсбург». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Аугсбург»
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    «Байер»
    В субботу, 13 августа, во втором туре Бундеслиги-2022/23 леверкузенский «Байер» на своем поле сыграет против «Аугсбурга». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Байер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Августа 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Байер»

    В прошлом розыгрыше Бундеслиги леверкузенский коллектив финишировал на третьей позиции и теперь сыграет в предстоящей Лиге чемпионов сразу с групповой стадии.

    На трансферном рынке «Байер» вел себя скромно, совершив лишь одну покупку, в пражской «Спарте» за 13 миллионов евро приобрел нападающего Адама Хлозека. Несколько игроков покинуло команду, но не основные.

    Коэффициенты матча Байер — Аугсбург

  • 1
  • 1.30
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  • 5.50
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    В межсезонных спаррингах «аптекари» дважды победили, раз сыграли вничью и потерпели одно фиаско. А в первой официальной игре проиграли на выезде 3:4 «Ельферсбергу» из третьей лиги в Кубке страны.

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    В первом туре национального первенства «Байер» в Дортмунде потерпел фиаско от местной «Боруссии» со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще в начале игры.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» в прошлом сезоне героически отстоял свое место в элите немецкого футбола, финишировав на 14 позиции в таблице, опередив опасную зону лишь на пять пунктов.

    «Фуггеры» сохранили костяк команды и смогли сделать ряд качественных приобретений. К тому же они сменили главного тренера. В межсезонных спаррингах они выглядели слабовато.

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    • Новый же сезон коллектив начал с уверенной победы в Кубке страны над клубом «Лоне» из региональной лиги, выиграв уверенно со счетом 4:0 на выезде.

    Однако в первой игре нового чемпионата «Аугсбург» с таким же результатом был бит на своем поле «Фрайбургом», правда, пропустив все голу уже после перерыва.

    «Байер» обыграл «Аугсбург» дважды в прошлом сезоне — 5:1 и 4:1. Всего же за восемь минувших очных встреч «аптекари» были сильнее семь раз при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.35.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.95.

    «Аугсбург» для «Байера» является очень удобным соперником. Прогнозируем, что и сейчас сильнее будут «аптекари», которые к тому же будут всеми силами стараться реабилитироваться за два поражения на старте сезона.

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    «Байер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. «Аптекари» исправятся за провальный старт
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