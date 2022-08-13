В субботу, 13 августа, во втором туре Бундеслиги-2022/23 леверкузенский «Байер» на своем поле сыграет против «Аугсбурга». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Байер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В прошлом розыгрыше Бундеслиги леверкузенский коллектив финишировал на третьей позиции и теперь сыграет в предстоящей Лиге чемпионов сразу с групповой стадии.

На трансферном рынке «Байер» вел себя скромно, совершив лишь одну покупку, в пражской «Спарте» за 13 миллионов евро приобрел нападающего Адама Хлозека. Несколько игроков покинуло команду, но не основные.

Коэффициенты матча Байер — Аугсбург 1 1.30 X 5.50 2 9.00 Ставка

В межсезонных спаррингах «аптекари» дважды победили, раз сыграли вничью и потерпели одно фиаско. А в первой официальной игре проиграли на выезде 3:4 «Ельферсбергу» из третьей лиги в Кубке страны.

Все прогнозы на Бундеслигу

В первом туре национального первенства «Байер» в Дортмунде потерпел фиаско от местной «Боруссии» со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще в начале игры.

«Аугсбург»

«Аугсбург» в прошлом сезоне героически отстоял свое место в элите немецкого футбола, финишировав на 14 позиции в таблице, опередив опасную зону лишь на пять пунктов.

«Фуггеры» сохранили костяк команды и смогли сделать ряд качественных приобретений. К тому же они сменили главного тренера. В межсезонных спаррингах они выглядели слабовато.

Новый же сезон коллектив начал с уверенной победы в Кубке страны над клубом «Лоне» из региональной лиги, выиграв уверенно со счетом 4:0 на выезде.

Однако в первой игре нового чемпионата «Аугсбург» с таким же результатом был бит на своем поле «Фрайбургом», правда, пропустив все голу уже после перерыва.

«Байер» обыграл «Аугсбург» дважды в прошлом сезоне — 5:1 и 4:1. Всего же за восемь минувших очных встреч «аптекари» были сильнее семь раз при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.35.

На викторию «Аугсбурга» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.95.

«Аугсбург» для «Байера» является очень удобным соперником. Прогнозируем, что и сейчас сильнее будут «аптекари», которые к тому же будут всеми силами стараться реабилитироваться за два поражения на старте сезона.