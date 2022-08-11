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    «Мольде» быстро разберется с венграми

    «Кишварда» — «Мольде». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кишварда» — «Мольде»
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    Давид Датро Фофана
    «Кишварда» сыграет на своем поле с «Мольде» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 11 августа, начало — в 22:00 мск. «Кишварда» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Кишварда
  • Кишварда
    •  Кишварда 22:00 Мольде Мольде
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Кишварда»

    Эта команда провалила первый поединок. Венгры на выезде уступили с разгромным счетом 3:0.

    А вот в своем чемпионате «Кишварда» идет уверенно. По итогам двух стартовых турах команда лидирует в турнирной таблице.

    В последнем своем поединке «Кишварда» добыла три очка. Дома был обыгран «Мезьокьовешд» (4:2).

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    Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться отыграть гандикап в три мяча. Вот только для этого нужно будет активнее идти вперед.

    «Мольде»

    «Мольде» лидирует в чемпионате Норвегии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 5 очков.

    Радует болельщиков клуба и приятная серия из восьми побед к ряду. Причем в трех последних матчах «Мольде» забивал по три мяча.

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    • «Мольде» прекрасно атакует. В этом плане ставка сделана на Давида Датро Фофана, отличившегося уже 7 раз в чемпионате.

    Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Особенно если учесть сверхпозитивный результат первой встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мольде» за 1.78, на ничью за 3.58, а на «Кишварду» — за 4.28.

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    «Кишварда» смотрится слабее норвежцев.

    «Мольде» не собирается отсиживаться в тылах.

    Гости сильнее по составу, плюс имеют действующую восьмиматчевую победную серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Мольде» в 1 тайме с коэффициентом 2.34.

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    «Кишварда» — «Мольде»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. «Мольде» быстро разберется с венграми
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