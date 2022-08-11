«Кишварда» сыграет на своем поле с «Мольде» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 11 августа, начало — в 22:00 мск. «Кишварда» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кишварда»

Эта команда провалила первый поединок. Венгры на выезде уступили с разгромным счетом 3:0.

А вот в своем чемпионате «Кишварда» идет уверенно. По итогам двух стартовых турах команда лидирует в турнирной таблице.

В последнем своем поединке «Кишварда» добыла три очка. Дома был обыгран «Мезьокьовешд» (4:2).

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Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться отыграть гандикап в три мяча. Вот только для этого нужно будет активнее идти вперед.

«Мольде»

«Мольде» лидирует в чемпионате Норвегии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 5 очков.

Радует болельщиков клуба и приятная серия из восьми побед к ряду. Причем в трех последних матчах «Мольде» забивал по три мяча.

«Мольде» прекрасно атакует. В этом плане ставка сделана на Давида Датро Фофана, отличившегося уже 7 раз в чемпионате.

Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Особенно если учесть сверхпозитивный результат первой встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мольде» за 1.78, на ничью за 3.58, а на «Кишварду» — за 4.28.

«Кишварда» смотрится слабее норвежцев.

«Мольде» не собирается отсиживаться в тылах .

Гости сильнее по составу, плюс имеют действующую восьмиматчевую победную серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Мольде» в 1 тайме с коэффициентом 2.34.