ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоКак Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов Эрилинг ХоланнСенегальский стоппер и скандинавский бомбардир. 5 лучших дебютов 1-го тура АПЛ Тиаго СантосСантос и Люке проиграли с крахом, а брат Камару Усмана показал яркий дебют. Обзор карда UFC Vegas 59
  • 20:23
    • «Лейпциг» объявил о трансфере Вернера
  • 23:51
    • «Рейнджерс» разгромил «Юнион Сен-Жиль» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов
  • 23:14
    • «Ференцварош» не смог пройти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
  • 23:03
    • «Бенфика» с уверенным отрывом обыграла «Митьюлланд» и вышла в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
  • 22:40
    • Источник: Гончаренко возглавит «Торпедо»
  • 22:21
    • «Црвена Звезда» обыграла «Пюник», «Шериф» уступил «Виктории» Пльзень
  • 21:30
    • Карацев проиграл на старте турнира в Монреале
    Все новости спорта

    Отыграется ли «Витория Гимарайнш» против «Хайдука»?

    «Витория Гимарайнш» — «Хайдук». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига Конференций, 10 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Витория Гимарайнш Прогнозы на Португалия Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Хайдук»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хайдук» выиграл первый матч
    «Витория Гимарайнш» на своем поле сыграет против «Хайдука» в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Конференций. Поединок состоится 10 августа, начало — 19:00 (мск). «Витория Гимарайнш» — «Хайдук»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2022 года
    Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 19:00 Хайдук Хайдук
  • Сплит
    •

    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» потерпела поражение в первом поединке на выезде со счетом 1:3, поэтому ей необходимо забить минимум два гола, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

    Команда не испытала проблем с венгерской «Пушкаш-Академией» на прошлой стадии. «Витория Гимарайнш» победила с общим счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Хайдук

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    В своем чемпионате «Витория Гимарайнш» провела лишь один стартовый тур, в котором на выезде победила «Шавеш» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних 11 матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, клуб потерпел только два поражения при пяти победах.

    «Хайдук»

    «Хайдук» в прошлом сезоне довольствовался серебряными медалями. При этом в итоге оказался ближе к бронзе, чем золоту — отрыв в три очка от третьего «Осиека».

    В первом же официальном матче новой кампании команда проиграла «Динамо» Загреб в поединке за Суперкубок Хорватии.

  • Трансферный дайджест. 2—8 августа
  • Определится ли наконец-то будущее Френки де Йонга, вернется ли Арнаутович в АПЛ, найдет ли Эдисон Кавани подходящую команду и другие трансферные слухи недели
  • 08/08/2022

    • Два стартовых матча нового розыгрыша чемпионата Хорватии коллектив выиграл — у «Истры» (2:0) и «Вараждина» (2:0).

    С учетом успеха в первом поединке сейчас у клуба из Сплита победная серия из трех матчей кряду, в которых он пропустил лишь раз.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Латвия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетико Гойяненсе — Насьональ Монтевидео
  • Футбол
  • Сегодня в 01:15
    •  2.52
  • Прогноз на матч Шварцман — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маррей — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Касаткина — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Фламенго — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индепендьенте дель Валле — Тачира
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч США — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Серезо Осака
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сувон Сити — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йокогама Маринос — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Канвон — Тэгу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урава — Нагоя
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витория Гимарайнш» — «Хайдук»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.08.2022. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Витория Гимарайнш» против «Хайдука»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры