«Витория Гимарайнш» на своем поле сыграет против «Хайдука» в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Конференций. Поединок состоится 10 августа, начало — 19:00 (мск). «Витория Гимарайнш» — «Хайдук»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витория Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» потерпела поражение в первом поединке на выезде со счетом 1:3, поэтому ей необходимо забить минимум два гола, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

Команда не испытала проблем с венгерской «Пушкаш-Академией» на прошлой стадии. «Витория Гимарайнш» победила с общим счетом 3:0.

Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Хайдук 1 2.35 X 3.25 2 3.10 Ставка

В своем чемпионате «Витория Гимарайнш» провела лишь один стартовый тур, в котором на выезде победила «Шавеш» (1:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В последних 11 матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, клуб потерпел только два поражения при пяти победах.

«Хайдук»

«Хайдук» в прошлом сезоне довольствовался серебряными медалями. При этом в итоге оказался ближе к бронзе, чем золоту — отрыв в три очка от третьего «Осиека».

В первом же официальном матче новой кампании команда проиграла «Динамо» Загреб в поединке за Суперкубок Хорватии.

Два стартовых матча нового розыгрыша чемпионата Хорватии коллектив выиграл — у «Истры» (2:0) и «Вараждина» (2:0).

С учетом успеха в первом поединке сейчас у клуба из Сплита победная серия из трех матчей кряду, в которых он пропустил лишь раз.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.