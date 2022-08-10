«Витория Гимарайнш»
«Витория Гимарайнш» потерпела поражение в первом поединке на выезде со счетом 1:3, поэтому ей необходимо забить минимум два гола, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.
Команда не испытала проблем с венгерской «Пушкаш-Академией» на прошлой стадии. «Витория Гимарайнш» победила с общим счетом 3:0.
Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Хайдук
В своем чемпионате «Витория Гимарайнш» провела лишь один стартовый тур, в котором на выезде победила «Шавеш» (1:0).
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В последних 11 матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, клуб потерпел только два поражения при пяти победах.
«Хайдук»
«Хайдук» в прошлом сезоне довольствовался серебряными медалями. При этом в итоге оказался ближе к бронзе, чем золоту — отрыв в три очка от третьего «Осиека».
В первом же официальном матче новой кампании команда проиграла «Динамо» Загреб в поединке за Суперкубок Хорватии.
Два стартовых матча нового розыгрыша чемпионата Хорватии коллектив выиграл — у «Истры» (2:0) и «Вараждина» (2:0).
С учетом успеха в первом поединке сейчас у клуба из Сплита победная серия из трех матчей кряду, в которых он пропустил лишь раз.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.