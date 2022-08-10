В ночь на 10 августа в рамках 1/4 финала Южноамериканского Кубка эквадорский «Индепендьенте дель Валле» дома примет венесуэльскую «Тачиру». Начало — в 03:30 по мск. «Индепендьенте дель Валле» — «Тачира»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индепендьенте дель Валле»

«Индепендьенте дель Валле» в данном соревновании оказался вылетев из Кубка Либертадорес, заняв на групповом этапе третье место в своем квартете.

Эквадорский коллектив смог обогнать только бразильскую «Америку Минейро», уступив первые две строки колумбийской «Толиме» и бразильской «Атлетико Минейро».

В 1/8 финала «черно-синие» выбили аргентинский «Ланус», выиграв 2:1 и сыграв 0:0 на выезде. В первой же игре этих соперников эквадорцы выиграли в гостевом поединке со счетом 1:0.

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В недавно стартовавшем чемпионате страны «Индепендьенте дель Валле» идет среди лидеров, выиграв три игры из пяти проведенных при одной мировой и одном фиаско.

«Тачира»

«Тачира» также в Южноамериканском Кубке оказалась из Кубка Либертадорес. Команда заняла третье место, пропустив вперед себя бразильский «Палмейрас» и эквадорский «Эмалек».

Опередить венесуэльцы смогли боливийский «Петролерос». На предыдущей стадии данного соревнования они смогли довольно-таки неожиданно пройти бразильский «Сантос».

Обе встречи коллективы завершили мировыми результатами, дважды сыграв по 1:1. В серии же послематчевых пенальти «Тачира» на поле бразильцев оказалась удачливее — 4:2.

На внутренней арене коллектив идет в топ-4, но за золотые медали вряд ли сможет зацепиться.

Прогноз и ставка на «Индепендьенте дель Валле» — «Тачира»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Индепендьенте дель Валле» — 1.33, победа «Тачиры» — 9.00, ничья — 4.94.

Проход: «Индепендьенте дель Валле» — 1.04; «Тачиры» — 12.50.

Скорее всего, эквадорцы и во втором поединке докажут свое превосходство над венесуэльцами, которые в гостях очень редко выдают хорошие поединке. В общем, на этот раз ждем виктории хозяев с разницей в несколько мячей.