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    Эквадорцы вновь докажут свое превосходство

    «Индепендьенте дель Валле» — «Тачира». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Южноамериканский Кубок, 10 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Индепендьенте дель Валле» — «Тачира»
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    «Индепендьенте дель Валле»
    В ночь на 10 августа в рамках 1/4 финала Южноамериканского Кубка эквадорский «Индепендьенте дель Валле» дома примет венесуэльскую «Тачиру». Начало — в 03:30 по мск. «Индепендьенте дель Валле» — «Тачира»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Индепендьенте дель Валле»

    «Индепендьенте дель Валле» в данном соревновании оказался вылетев из Кубка Либертадорес, заняв на групповом этапе третье место в своем квартете.

    Эквадорский коллектив смог обогнать только бразильскую «Америку Минейро», уступив первые две строки колумбийской «Толиме» и бразильской «Атлетико Минейро».

    В 1/8 финала «черно-синие» выбили аргентинский «Ланус», выиграв 2:1 и сыграв 0:0 на выезде. В первой же игре этих соперников эквадорцы выиграли в гостевом поединке со счетом 1:0.

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    В недавно стартовавшем чемпионате страны «Индепендьенте дель Валле» идет среди лидеров, выиграв три игры из пяти проведенных при одной мировой и одном фиаско.

    «Тачира»

    «Тачира» также в Южноамериканском Кубке оказалась из Кубка Либертадорес. Команда заняла третье место, пропустив вперед себя бразильский «Палмейрас» и эквадорский «Эмалек».

    Опередить венесуэльцы смогли боливийский «Петролерос». На предыдущей стадии данного соревнования они смогли довольно-таки неожиданно пройти бразильский «Сантос».

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    • Обе встречи коллективы завершили мировыми результатами, дважды сыграв по 1:1. В серии же послематчевых пенальти «Тачира» на поле бразильцев оказалась удачливее — 4:2.

    На внутренней арене коллектив идет в топ-4, но за золотые медали вряд ли сможет зацепиться.

    Прогноз и ставка на «Индепендьенте дель Валле» — «Тачира»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Индепендьенте дель Валле» — 1.33, победа «Тачиры» — 9.00, ничья — 4.94.

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    Проход: «Индепендьенте дель Валле» — 1.04; «Тачиры» — 12.50.

    Скорее всего, эквадорцы и во втором поединке докажут свое превосходство над венесуэльцами, которые в гостях очень редко выдают хорошие поединке. В общем, на этот раз ждем виктории хозяев с разницей в несколько мячей.

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    «Индепендьенте дель Валле» — «Тачира»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.08.2022. Прогнозы на футбол. Эквадорцы вновь докажут свое превосходство
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