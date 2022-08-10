«Блэкберн» сыграет на своем поле с «Хартлпулом» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:45 мск. «Блэкберн» — «Хартлпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

«Блэкберн» в нынешнем сезоне постарается замахнуться на выход в элиту. Состав и ресурсы позволяют, остается только реализовать.

В Чемпионшипе команда стартовала просто блестяще. «Блэкберн» в двух турах набрал максимальное количество баллов.

Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Хартлпул Юнайтед 1 1.35 X 4.70 2 8.50 Ставка

В своем последнем матче команда добыла яркую викторию. «Блэкберн» на выезде разнес в щепки «Суонси» (0:3).

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С «Хартлпулом» команда играла лишь один раз. Три недели назад «Блэкберн» минимально одолел оппонента.

«Хартлпул»

«Хартлпул» выступает в четвертой по силе английской лиге. Причем команда не претендует на повышение в классе.

«Хартлпул» стартовал в новом сезоне неудачно. В двух матчах команда набрала лишь один зачетный пункт.

Вообще, «Хартлпул» ужасно обороняется. В двух турах команда пропустила уже четыре мяча, не забив, к слову, ни разу.

Вот только в этом поединке команда будет мотивирована максимально. Нужно же дай бой более сильному сопернику!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн» за 1.36, на ничью за 5.00, а на «Хартлпул» — за 8.10.

«Блэкберн» наверняка будет активно действовать в атаке .

«Хартлпул» в нынешнем сезоне еще не забил ни одного мяча.

Фактор своего поля и более высокий класс исполнителей станут союзниками «Блэкберна». Наши прогноз и ставка — Фора «Блэкберна» -1.5 с коэффициентом 2.07.