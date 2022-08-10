«Блэкберн»
«Блэкберн» в нынешнем сезоне постарается замахнуться на выход в элиту. Состав и ресурсы позволяют, остается только реализовать.
В Чемпионшипе команда стартовала просто блестяще. «Блэкберн» в двух турах набрал максимальное количество баллов.
Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Хартлпул Юнайтед
В своем последнем матче команда добыла яркую викторию. «Блэкберн» на выезде разнес в щепки «Суонси» (0:3).
С «Хартлпулом» команда играла лишь один раз. Три недели назад «Блэкберн» минимально одолел оппонента.
«Хартлпул»
«Хартлпул» выступает в четвертой по силе английской лиге. Причем команда не претендует на повышение в классе.
«Хартлпул» стартовал в новом сезоне неудачно. В двух матчах команда набрала лишь один зачетный пункт.
Вообще, «Хартлпул» ужасно обороняется. В двух турах команда пропустила уже четыре мяча, не забив, к слову, ни разу.
Вот только в этом поединке команда будет мотивирована максимально. Нужно же дай бой более сильному сопернику!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн» за 1.36, на ничью за 5.00, а на «Хартлпул» — за 8.10.
«Блэкберн» наверняка
«Хартлпул» в нынешнем сезоне еще не забил ни одного мяча.
Фактор своего поля и более высокий класс исполнителей станут союзниками «Блэкберна». Наши прогноз и ставка — Фора «Блэкберна» -1.5 с коэффициентом 2.07.