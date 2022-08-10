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    «Блэкберн» не заметит оппонента

    «Блэкберн» — «Хартлпул». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Кубок английской лиги, 10 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Хартлпул»
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    Бен Бреретон
    «Блэкберн» сыграет на своем поле с «Хартлпулом» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:45 мск. «Блэкберн» — «Хартлпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 10 Августа 2022 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 21:45 Хартлпул Юнайтед Хартлпул Юнайтед
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    «Блэкберн»

    «Блэкберн» в нынешнем сезоне постарается замахнуться на выход в элиту. Состав и ресурсы позволяют, остается только реализовать.

    В Чемпионшипе команда стартовала просто блестяще. «Блэкберн» в двух турах набрал максимальное количество баллов.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Хартлпул Юнайтед

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    В своем последнем матче команда добыла яркую викторию. «Блэкберн» на выезде разнес в щепки «Суонси» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    С «Хартлпулом» команда играла лишь один раз. Три недели назад «Блэкберн» минимально одолел оппонента.

    «Хартлпул»

    «Хартлпул» выступает в четвертой по силе английской лиге. Причем команда не претендует на повышение в классе.

    «Хартлпул» стартовал в новом сезоне неудачно. В двух матчах команда набрала лишь один зачетный пункт.

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    • Вообще, «Хартлпул» ужасно обороняется. В двух турах команда пропустила уже четыре мяча, не забив, к слову, ни разу.

    Вот только в этом поединке команда будет мотивирована максимально. Нужно же дай бой более сильному сопернику!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн» за 1.36, на ничью за 5.00, а на «Хартлпул» — за 8.10.

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    «Блэкберн» наверняка будет активно действовать в атаке.

    «Хартлпул» в нынешнем сезоне еще не забил ни одного мяча.

    Фактор своего поля и более высокий класс исполнителей станут союзниками «Блэкберна». Наши прогноз и ставка — Фора «Блэкберна» -1.5 с коэффициентом 2.07.

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    «Блэкберн» — «Хартлпул»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 10.08.2022. Прогнозы на футбол. «Блэкберн» не заметит оппонента
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