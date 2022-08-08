«Дженоа»
«Дженоа» по итогам прошлого сезона свалилась в Серию Б. Несмотря на все весенние старания, команде так и не удалось выбраться из зоны вылета.
Летом «Дженоа», в основном, удалось сохранить состав. Скорее всего, перед клубом стоит цель с первой же попытки вернуться в сильнейший дивизион.
Коэффициенты матча Дженоа — Беневенто
В конце июля «Дженоа» провела классный товарищеский матч против «Лацио», одержав победу со счетом 4:1. Понятно, что соперник был не в оптимальных кондициях, но все равно результат показательный.
Перед этим, правда, были поражения от «Люцерна» (0:2) и «Мальорки» (0:1).
«Беневенто»
«Беневенто» в прошлом сезоне был близок к возвращению в Серии А.
Команда завершила чемпионат Серии Б на седьмом месте, благодаря чему попала в плей-офф, где разыгрывалась третья путевка в элиту.
В первом же раунде «Беневенто» уступил по сумме двух матчей «Пизе».
В недавних товарищеских матчах «Беневенто» уступил «Козенце» (0:1) и сыграл вничью с «Сиеной».
Прогноз и ставка
На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Беневенто» — за 3.70.
Не самый простой матч, но все-таки есть смысл поставить на хозяев. У «Дженоа» все-таки и состав получше, ну и фактор своего поля тоже должен сыграть роль.
Ставка — победа «Дженоа» за 1.94.