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    «Дженоа» выйдет в следующий раунд Кубка Италии?

    «Дженоа» — «Беневенто». Прогноз (к. 1.94) и ставки на Кубок Италии 8 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Беневенто»
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    «Дженоа» в недавнем товарищеском матче обыграл «Лацио» со счетом 4:1
    «Дженоа» сыграет на своем поле против «Беневенто» в рамках первого раунда Кубка Италии. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:45 мск. «Дженоа» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 08 Августа 2022 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 18:45 Беневенто Беневенто
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Дженоа»

    «Дженоа» по итогам прошлого сезона свалилась в Серию Б. Несмотря на все весенние старания, команде так и не удалось выбраться из зоны вылета.

    Летом «Дженоа», в основном, удалось сохранить состав. Скорее всего, перед клубом стоит цель с первой же попытки вернуться в сильнейший дивизион.

    Коэффициенты матча Дженоа — Беневенто

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
    •

    В конце июля «Дженоа» провела классный товарищеский матч против «Лацио», одержав победу со счетом 4:1. Понятно, что соперник был не в оптимальных кондициях, но все равно результат показательный.

    Перед этим, правда, были поражения от «Люцерна» (0:2) и «Мальорки» (0:1).

    «Беневенто»

    «Беневенто» в прошлом сезоне был близок к возвращению в Серии А.

    Команда завершила чемпионат Серии Б на седьмом месте, благодаря чему попала в плей-офф, где разыгрывалась третья путевка в элиту.

    Все прогнозы на футбол

    В первом же раунде «Беневенто» уступил по сумме двух матчей «Пизе».

    В недавних товарищеских матчах «Беневенто» уступил «Козенце» (0:1) и сыграл вничью с «Сиеной».

    Прогноз и ставка

    На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Беневенто» — за 3.70.

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    Не самый простой матч, но все-таки есть смысл поставить на хозяев. У «Дженоа» все-таки и состав получше, ну и фактор своего поля тоже должен сыграть роль.

    Ставка — победа «Дженоа» за 1.94.

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    «Дженоа» — «Беневенто»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 08.08.2022. Прогнозы на футбол. «Дженоа» выйдет в следующий раунд Кубка Италии?
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