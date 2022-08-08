ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги? Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за годТолько «Лион» может остановить ПСЖ во Франции «Арсенал»АПЛ. «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас», «Фулхэм» примет «Ливерпуль», «шпоры» против «святых»
  • 14:00
    • «Спартак» назвал состав на матч с «Уралом». Джикия и Зиньковский остались в запасе
  • 13:19
    • Мележиков может покинуть пост гендиректора «Спартака»
  • 12:17
    • Влашич может покинуть «Вест Хэм»
  • 11:48
    • Сорокин: Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге скоро получит компенсацию от УЕФА
  • 11:40
    • Президент «Урала»: Еще пара таких игр и будем делать выводы
  • 11:06
    • «Зенит» готов заплатить за защитника «Фенербахче» 10 млн евро
  • 07:00
    • Медведев вышел в финал турнира в Мексике
    Все новости спорта

    «Петушки» прервут серию фиаско в Серии А

    «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Бразилии, 8 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Халк
    В ночь на 8 августа в 21-м туре бразильской Серии А «Атлетико Минейро» на своем поле примет «Атлетико Паранаэнсе». Стартовый свисток будет дан в 01:00 по мск. «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 08 Августа 2022 года
    Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 01:00 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» с 32 зачетными пунктами в турнирной таблице чемпионата Бразилии на данный момент разместился на седьмой строке. От четвертой строки клуб отстает на два балла.

    К этой игре «петушки» подходят после двух поражений подряд, поочередно проиграв дома 1:2 «Коринтиансу» и в гостях 1:3 «Интернационалю». Перед этим у них была 8-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны.

    В этот удачный для себя период они смогли добыть четыре выигрыша и пять поединков завершили мировыми исходами. Накануне же клуб из города Белу-Оризонти на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Палмейрасом» в первой игре 1/4 финала Кубка Либертадорес.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории в текущей Серии А «Атлетико Минейро» выиграл пять встреч из десяти проведенных при трех мировых результатах и двух фиаско.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» в турнирной таблице текущего чемпионата Бразилии находится на три строки выше предстоящего противника, имея в активе на два очка больше.

    Команда также смогла добраться до четвертьфинальной стадии Кубка Либертадорес, где накануне сыграла на своем поле вничью со счетом 0:0 с аргентинским «Эстудиантесем».

  • Юбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги?
  • Все, что нужно знать о новом сезоне чемпионата Германии по футболу
  • 04/08/2022

    • В чемпионате же страны в своей последней проведенной встрече коллектив в родных стенах минимально смог справиться с «Сан-Паулу» 1:0. И эта виктория стала второй за минувшие три игры первенства.

    Что касается гостевой статистики «Атлетико Паранаэнсе» в рамкх Серии А, то коллектив проиграл пять встреч из девяти проведенных при четырех выигрышах и одно мировом исходе.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Стоит отметить, что «Атлетико Минейро» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе» в последних шести очных поединках, правда, в трех случаях виктории были минимальными.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Минейро» — 1.50, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 7.00, ничья — 4.00.

    «Атлетико Минейро» после ряда неудач будет всеми силами стараться прервать эту негативную серию. И хотя «Атлетико Паранаэнсе» и выглядит в этом сезоне неплохо, но ему будет трудно противостоять «петушкам», с которыми они в последнее время играют неудачно.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Слуцк — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Борнмут — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лидс — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Страсбург — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.08.2022. Прогнозы на футбол. «Петушки» прервут серию фиаско в Серии А
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры