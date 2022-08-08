В ночь на 8 августа в 21-м туре бразильской Серии А «Атлетико Минейро» на своем поле примет «Атлетико Паранаэнсе». Стартовый свисток будет дан в 01:00 по мск. «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» с 32 зачетными пунктами в турнирной таблице чемпионата Бразилии на данный момент разместился на седьмой строке. От четвертой строки клуб отстает на два балла.

К этой игре «петушки» подходят после двух поражений подряд, поочередно проиграв дома 1:2 «Коринтиансу» и в гостях 1:3 «Интернационалю». Перед этим у них была 8-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны.

В этот удачный для себя период они смогли добыть четыре выигрыша и пять поединков завершили мировыми исходами. Накануне же клуб из города Белу-Оризонти на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Палмейрасом» в первой игре 1/4 финала Кубка Либертадорес.

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На своей территории в текущей Серии А «Атлетико Минейро» выиграл пять встреч из десяти проведенных при трех мировых результатах и двух фиаско.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» в турнирной таблице текущего чемпионата Бразилии находится на три строки выше предстоящего противника, имея в активе на два очка больше.

Команда также смогла добраться до четвертьфинальной стадии Кубка Либертадорес, где накануне сыграла на своем поле вничью со счетом 0:0 с аргентинским «Эстудиантесем».

В чемпионате же страны в своей последней проведенной встрече коллектив в родных стенах минимально смог справиться с «Сан-Паулу» 1:0. И эта виктория стала второй за минувшие три игры первенства.

Что касается гостевой статистики «Атлетико Паранаэнсе» в рамкх Серии А, то коллектив проиграл пять встреч из девяти проведенных при четырех выигрышах и одно мировом исходе.

Стоит отметить, что «Атлетико Минейро» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе» в последних шести очных поединках, правда, в трех случаях виктории были минимальными.

Прогноз и ставка на «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Минейро» — 1.50, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 7.00, ничья — 4.00.

«Атлетико Минейро» после ряда неудач будет всеми силами стараться прервать эту негативную серию. И хотя «Атлетико Паранаэнсе» и выглядит в этом сезоне неплохо, но ему будет трудно противостоять «петушкам», с которыми они в последнее время играют неудачно.