7 августа в первом туре французской Лиги 1-2022/23 «Тулуза» на своем поле примет «Ниццу». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 14:00 по мск. «Тулуза» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

«Тулуза» спустя два года возвращается в элитный дивизион. В прошлом она стала победителем второй французской лиги, уверенно пройдя всю турнирную дистанцию.

«Фиолетовые» за 38 проведенных матчей проиграли только в пяти из них, десять раз сыграли вничью и добились 23 выигрыша. Атака у них тоже была на высоте — проведено 82 гола.

Коэффициенты матча Тулуза — Ницца 1 2.85 X 3.40 2 2.45 Ставка

«Малыши» особой активности на трансферном рынке не предприняли, подписав в основном только свободных агентов, потерь тоже нет. Так что костяк команды удалось сохранить.

Все прогнозы на Лигу 1

При подготовке к новому сезона «Тулуза» отыграла семь контрольных поединков, победив в пяти из них при одной ничьей и поражении накануне от «Клермона» со счетом 0:1.

«Ницца»

«Ницца» в прошлом сезоне финишировала на пятой позиции в турнирной таблице Лиги 1, отстав всего лишь на три балла от третьей строки, которая дает право играть в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что «орлята» в прошедшем первенстве отличались надежной обороной, пропустив только 36 голов в 38 матчах. К слову, столько же пробоин получил и чемпион «ПСЖ».

Летом состав клуба пополнили Каспер Шмейхель и Аарон Рэмзи, ну и Алексис Бека-Бека, перешел из «Локомотива». Также стоит отметить еще покупку за 13 миллионов евро Маттиа Вити у «Эмполи».

Предсезонные спарринги не особо хорошо дались «южанам». В пяти проведенных играх они по два раза уступали и играли вничью, а также обыграли 1:0 «Торино».

В предыдущих четырех личных встречах в рамках чемпионата Франции «Ницца» не проигрывала «Тулузе», дважды победив при двух ничьих.

Прогноз и ставка на «Тулуза» — «Ницца»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 2.51.

На викторию «Тулузы» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.64.

С обороной у «Ниццы» проблем не нет, но в то же время и атака у них не блещет. «Тулузе» же еще надо освоится в элите после долгого отсутствия. В общем, на много голов здесь рассчитывать не приходится.