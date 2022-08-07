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    Команды на старте сезона сыграют по низам

    «Тулуза» — «Ницца». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Ницца»
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    «Ницца»
    7 августа в первом туре французской Лиги 1-2022/23 «Тулуза» на своем поле примет «Ниццу». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 14:00 по мск. «Тулуза» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Августа 2022 года
    Тулуза
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    «Тулуза»

    «Тулуза» спустя два года возвращается в элитный дивизион. В прошлом она стала победителем второй французской лиги, уверенно пройдя всю турнирную дистанцию.

    «Фиолетовые» за 38 проведенных матчей проиграли только в пяти из них, десять раз сыграли вничью и добились 23 выигрыша. Атака у них тоже была на высоте — проведено 82 гола.

    Коэффициенты матча Тулуза — Ницца

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    «Малыши» особой активности на трансферном рынке не предприняли, подписав в основном только свободных агентов, потерь тоже нет. Так что костяк команды удалось сохранить.

    Все прогнозы на Лигу 1

    При подготовке к новому сезона «Тулуза» отыграла семь контрольных поединков, победив в пяти из них при одной ничьей и поражении накануне от «Клермона» со счетом 0:1.

    «Ницца»

    «Ницца» в прошлом сезоне финишировала на пятой позиции в турнирной таблице Лиги 1, отстав всего лишь на три балла от третьей строки, которая дает право играть в Лиге чемпионов.

    Стоит отметить, что «орлята» в прошедшем первенстве отличались надежной обороной, пропустив только 36 голов в 38 матчах. К слову, столько же пробоин получил и чемпион «ПСЖ».

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    • Летом состав клуба пополнили Каспер Шмейхель и Аарон Рэмзи, ну и Алексис Бека-Бека, перешел из «Локомотива». Также стоит отметить еще покупку за 13 миллионов евро Маттиа Вити у «Эмполи».

    Предсезонные спарринги не особо хорошо дались «южанам». В пяти проведенных играх они по два раза уступали и играли вничью, а также обыграли 1:0 «Торино».

    В предыдущих четырех личных встречах в рамках чемпионата Франции «Ницца» не проигрывала «Тулузе», дважды победив при двух ничьих.

    Прогноз и ставка на «Тулуза» — «Ницца»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 2.51.

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    На викторию «Тулузы» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.64.

    С обороной у «Ниццы» проблем не нет, но в то же время и атака у них не блещет. «Тулузе» же еще надо освоится в элите после долгого отсутствия. В общем, на много голов здесь рассчитывать не приходится.

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    «Тулуза» — «Ницца»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Команды на старте сезона сыграют по низам
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