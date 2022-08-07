7 августа свой первый матч в новом сезоне Бундеслиги проведут «Штутгарт» и «Лейпциг». Игра начнется в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Швабы» вкатились в сезон победой в Кубке Германии. На стадии 1/32 финала хозяева с минимальным счетом 1:0 обыграли дрезденское «Динамо».

С учетом товарищеских встреч в межсезонье победная серия команды достигла отметки в шесть поединков. В концовке предсезонной подготовки «Штутгарт» разгромил «Валенсию» со счетом 5:2.

Коэффициенты матча Штутгарт — РБ Лейпциг 1 4.40 X 3.90 2 1.75 Ставка

В конце прошлого сезона Бундеслиги «горожане» победили «Кельн» 2:1 и по итогу заняли 15 место, набрав 33 очка.

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Дома в чемпионате «Штутгарт» выиграл только одну встречу из четырех.

«Лейпциг»

Коллектив Доменико Тедеско можно назвать фаворитом встречи. Его заслуги в прошлом сезоне говорят за него.

Во-первых, «Лейпциг» выиграл Кубок Германии, одолев «Фрайбург» в серии пенальти (2:1 П). Во-вторых, команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где потом проиграла «Рейнджерс».

В начале этого сезона гости сошлись с «Баварией» в матче за Суперкубок. Игра закончилась в пользу «баварцев» со счетом 5:3. Да, «Лейпциг» проиграл по всем статьям, но это наверняка послужило хорошим бустером.

В последнем туре прошлого розыгрыша РБ сыграл вничью с «Арминией», но это не помешало ему занять 4 место и получить путевку в Лигу чемпионов.

Прогноз и ставка

Котировки говорят в пользу «Лейпцига». 4.30 букмекеры дают на победу «Штутгарта» и 1.80 — в пользу «Лейпцига».

В прошлом сезоне «Лейпциг» дважды обыграл «Штутгарт» (4:0 и 1:0). Возможно, стоит сделать ставку на его победу.

Матчи с участием «быков» часто заканчиваются результативно. Чего только стоит игра с «Баварией».

В первой игре сезона наверняка будет жарко. Рекомендуемая ставка — тотал больше 2.5 за 1.73.