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    «Лейпциг» продолжит победную серию против «Штутгарта»?

    «Штутгарт» — «Лейпциг». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Бундеслига, 7 августа 2022 года

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    Андре Силва
    7 августа свой первый матч в новом сезоне Бундеслиги проведут «Штутгарт» и «Лейпциг». Игра начнется в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Августа 2022 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Штутгарт»

    «Швабы» вкатились в сезон победой в Кубке Германии. На стадии 1/32 финала хозяева с минимальным счетом 1:0 обыграли дрезденское «Динамо».

    С учетом товарищеских встреч в межсезонье победная серия команды достигла отметки в шесть поединков. В концовке предсезонной подготовки «Штутгарт» разгромил «Валенсию» со счетом 5:2.

    Коэффициенты матча Штутгарт — РБ Лейпциг

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    В конце прошлого сезона Бундеслиги «горожане» победили «Кельн» 2:1 и по итогу заняли 15 место, набрав 33 очка.

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    Дома в чемпионате «Штутгарт» выиграл только одну встречу из четырех.

    «Лейпциг»

    Коллектив Доменико Тедеско можно назвать фаворитом встречи. Его заслуги в прошлом сезоне говорят за него.

    Во-первых, «Лейпциг» выиграл Кубок Германии, одолев «Фрайбург» в серии пенальти (2:1 П). Во-вторых, команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где потом проиграла «Рейнджерс».

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  • 04/08/2022

    • В начале этого сезона гости сошлись с «Баварией» в матче за Суперкубок. Игра закончилась в пользу «баварцев» со счетом 5:3. Да, «Лейпциг» проиграл по всем статьям, но это наверняка послужило хорошим бустером.

    В последнем туре прошлого розыгрыша РБ сыграл вничью с «Арминией», но это не помешало ему занять 4 место и получить путевку в Лигу чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Котировки говорят в пользу «Лейпцига». 4.30 букмекеры дают на победу «Штутгарта» и 1.80 — в пользу «Лейпцига».

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    В прошлом сезоне «Лейпциг» дважды обыграл «Штутгарт» (4:0 и 1:0). Возможно, стоит сделать ставку на его победу.

    Матчи с участием «быков» часто заканчиваются результативно. Чего только стоит игра с «Баварией».

    В первой игре сезона наверняка будет жарко. Рекомендуемая ставка — тотал больше 2.5 за 1.73.

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    «Штутгарт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» продолжит победную серию против «Штутгарта»?
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