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    «КамАЗ» продлит серию из побед

    «КамАЗ» — «Красдодар-2». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Первая Лига России, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «КамАЗ» — «Красдодар-2»
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    Фрагмент матча
    «КамАЗ» на своем поле сыграет против «Краснодара-2» в рамках 4-го тура Первой Лиги России. Матч состоится 7 августа, начало — 17:00 (мск). «КамАЗ» — «Красдодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Августа 2022 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 17:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    «КамАЗ»

    «Синие» после 3-х сыгранных матчей в новом сезоне Первой Лиги России являются абсолютными лидерами турнирной таблицы набрав 9 очков. Команда забивала своим соперникам 5 голов, а в свои ворота пропустила — 2.

    «КамАЗ» в первом туре нынешнего розыгрыша ездив в гости к «Кубани», которую смог минимально переиграть со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче был забит на 87-й минуте Владленом Бабаевым.

    Во второму туре «синие» провели домашний поединок против «СКА-Хабаровска», который выдался самым результативным на данный момент и завершился победой «КамАЗа» со счетом 3:2.

    Прогнозы на ФНЛ

    Третий тур Первой Лиги запомнился болельщикам так же минимальной победой «КамАЗа» только теперь над «Нефтехимиком». Героем этого матча стал Антон Полюткин, который забил на 35-й минуте и принес победу своей команде.

    «Краснодар-2»

    «Быки» так же показывают неплохие результаты на старте нового сезона Первой Лиги и смогли занять 4-е место в турнирной таблице набрав при этом 6 очков. Эта команда забила и пропустила одинаковое количество голов — 3/3.

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  • 01/08/2022

    • «Краснодар-2» в двух турах смог одержать победы над такими соперниками как «СКА-Хабаровск», которого «быки» переиграли с минимальным счетом 1:0 и «Шинник», который проиграл со счетом 0:2. Стоит заметить, что две победы команда одержала в выездных матчах.

    А вот в единственном поединке на своей арене «Краснодар-2» допустил осечку и разгромно проиграл «Арсеналу», пропустив 3 безответных гола на 65-й, 79-й и 87-й минутах поединка.

    Нынешние соперники встречались между собой всего 2 раза. В одном матче победителем вышел «КамАЗ» на своем поле, а во втором «Краснодар-2» так же на своей арене.

    Прогноз и ставка

    На победу «КамАЗа» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Краснодара-2» — за 3.65.

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    Прогноз - Встречаются две команды, которые находятся в хорошей форме. Но у «КамАЗа» стоит цель на этот сезон — выход в РПЛ, поэтому коллектив должен побеждать в каждом матче, что до этого и делал. «Краснодар-2» хоть и не слабый соперник, но не сможет забрать очки у «синих».

    Ставка - Победа «КамАЗа» за 1.95.

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    «КамАЗ» — «Красдодар-2»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. «КамАЗ» продлит серию из побед
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