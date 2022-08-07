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    «Ювентус» — «Атлетико». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Атлетико»
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    Антуан Гризманн
    В Тель-Авиве на стадионе «Блюмфилд» сыграют туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». Встреча пройдет 7 августа и начнется в 21:30 по мск. «Ювентус» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Августа 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 21:30 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Ювентус»

    Минувший сезон «Ювентус» никак не может занести себе в актив. В чемпионате он финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, совсем немного опередив пятую строку.

    Из Лиги чемпионов туринцы вылетели еще на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч от «Вильярреала», а в финале Кубка и Суперкубка Италии потерпел поражения от «Интера».

    Напомним, что в летнее трансферное окно «черно-белые» пополнились форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем и из ПСЖ пришел Анхель Ди Мария. Также вернулся в команду Поль Погба.

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    В преддверии старта сезона «Юве» провел три товарняка. Сперва он обыграл мексиканский клуб, после чего расписал мировую с «Барсой» 2:2, а накануне проиграл «Реалу» 0:2.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда пропустила вперед только «Реал» и «Барселону».

    На международной арене «матрасники» добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов, где дал более чем достойный отпор «Манчестер Сити», пропустив лишь мяч за две встречи противостояний, правда, не забив ни одного.

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    • В межсезонье мадридский клуб сделал несколько приобретений. Среди них стоит выделить самый ценный трансфер — покупку опытного бельгийца Акселя Витцеля.

    При подготовке к новому сезону «индейцы» также провели три контрольных матча, выиграв их все. Среди этих игр стоит выделить викторию над «Манчестер Юнатед» со счетом 1:0.

    В истории противостояний этих клубов насчитывается семь матчей, где трижды сильнее были мадридцы, дважды победу праздновали туринцы и два раза была ничья.

    Прогноз и ставка на «Ювентус» — «Атлетико»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Ювентуса» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.30.

    Обе команды уже завершают подготовку к новому сезону, поэтому в данном поединке наверняка будут играть осторожно, чтобы избежать травм. Так что ждем от них мало активных действий и немного забитых мячей.

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    «Ювентус» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Рисковать никто не будет
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