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    Команды обменяются голами

    «Анже» — «Нант». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Франции, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Нант»
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    Лукас Блас
    «Анже» на своем поле сыграет против «Нанта» в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 7 августа, начало — 16:00 (мск). «Анже» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Августа 2022 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 16:00 Нант Нант
  • Франция. Суперкубок
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    «Анже»

    «Черно-белые» прошлый сезон чемпионата Франции завершили на 14-м месте в турнирной таблице набрав при этом 41 очко после 38 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 44 гола, а в свои пропустила — 55.

    Последний тур прошлой Лиги 1 запомнился болельщикам «Анже» уверенно победой команды на домашнем стадионе над «Монпелье», которого «черно-белые» обыграли со счетом 2:0.

    Коэффициенты матча Анже — Нант

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    В летнее межсезонье «Анже» провел 7 товарищеских поединков, в которых показал нестабильные результаты. Трижды команда смогла обыграть таких соперников как «Ньор» (2:1), «Шоле» (2:1) и «Сент-Этьен» (4:1).

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    Два раза «Анже» проиграл «Бресту» со счетом 2:0 и был разгромлен «Севильей» со счетом 6:0. А так же «черно-белые» не смогли определить сильнейшего с «Лавалью» (0:0) и «Специей» (2:2).

    «Нант»

    «Желтые» завершили прошлый сезон Лиги 1 на 9-м месте турнирной таблицы набрав 55 очков после 38 сыгранных матчей. Этот коллектив забил в ворота соперников 55 голов, а в свои пропустил — 48.

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    • Для «Нанта» завершение прошлого сезона вспоминается не так хорошо. Так как за тур до окончания чемпионата «желтые» проиграли «Лиону» со счетом 3:2, а после не смогли определить сильнейшего с «Сент-Этьеном» — 1:1.

    Летом «Нант» провел 4 товарищеских матча. В двух из них «желтые» смогли стать победителями над такими соперниками как «Кан» и «Лорьян» выиграв их с одинаковым счетом 2:0. А в двух оказались слабее «Ренна» и «Генгама» так же с одинаковым счетом 0:1.

    Так же в конце июля «Нант» встречался с действующим чемпионом «ПСЖ» в борьбе за Суперкубок Франции и «желтые» потерпели разгромное поражение со счетом 4:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Анже» в этом матче можно поставить за 2.81, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Нанта» — за 2.79.

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    Прогноз - Сложно предугадать в какой форме находятся обе команды, так как в предсезонных матчах коллективы показали нестабильные результаты. Но «Нант» и «Анже» почти всегда обмениваются голами в очных встречах, а в первом туре чемпионата команды точно будут идти вперед.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.90.

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    «Анже» — «Нант»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами
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