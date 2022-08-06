ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги? Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за годТолько «Лион» может остановить ПСЖ во Франции Сергей Павлович и Деррик ЛьюисСергей Павлович продолжает дорогу к чемпионскому поясу. Деррик Льюис получил по заслугам
  • 18:10
    • Мойзес стал игроком московского ЦСКА до окончания сезона-2022/23
  • 22:40
    • «Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой
  • 22:28
    • Гол Нагнойного принес «Заре» победу над «Университатей» в отборе ЛК
  • 21:58
    • «Фенербахче» в большинстве разгромил «Словацко» в отборе Лиги Европы
  • 20:56
    • «Партизан» проиграл кипрскому АЕКу в матче 3-го раунда отбора ЛЕ
  • 20:40
    • Ренату Санчес стал игроком «ПСЖ» до 2027 года
  • 20:00
    • «ПСЖ» готов вступить в борьбу с «Барселоной» за игрока «Ман Сити» Бернарду Силву
    Все новости спорта

    «Енисей» и «Велес» будут забивать

    «Енисей» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Первая лига, 6 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Енисей Прогнозы на Велес Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Велес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Кичин
    «Енисей» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Августа 2022 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 13:00 Велес Велес
  • Москва
    •

    «Енисей»

    Красноярский клуб ставит перед собой честолюбивые задачи. Правда, ресурсов для их реализации не столь много.

    Вот и нынешний чемпионат «Енисей» начал, в целом, на своем уровне. В трех матчах команда набрала 5 очков и занимает 5 место.

    Минувший тур сложился для команды весьма успешно. На выезде «Енисей» добыл один балл, сыграв вничью с «Аланией» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Велесом» для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних поединков красноярцы выиграли дважды при одном поражении.

    «Велес»

    Москвичи традиционно ершисты. Однако этих качеств не хватает для занятия высоких мест в первой лиге.

    Вот только старт у «крылатых быков» откровенно не задался. В трех сыгранных матчах «Велес» набрал лишь три пункта.

  • Трансферный дайджест. 26 июля — 1 августа
  • Сможет ли «Челси» перехватить Кукурелью у «Ман Сити», Согласится ли Вернер на роль запасного в «Реале», подпишет ли «Барса» звездного Бернарду Силву и другие трансферные слухи недели
  • 01/08/2022

    • Причем в предыдущем туре «Велес» умудрился уступить в дерби. «Родина» оказалась сильнее (0:2).

    В этом поединке «Велес» будет действовать вторым номером. Правда, с атакой у команды дела идут не ахти — 2 гола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 1.44, на ничью за 4.64, а на «Велес» — за 6.25.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Енисей» постарается подняться в первую четверку.

    «Велес» намеревается подняться из группы аутсайдеров.

    Красноярцы будут активно атаковать, да и гости не собираются отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.26
  • Прогноз на матч Мельгар — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •  4.55
  • Прогноз на матч Гауфф — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Рублев — Кресси
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Беранкис
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Эстудиантес
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акжайык — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Туран — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шяуляй — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кальяри — Перуджа
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — ФералпиСало
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Таммека — Флора
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Витебск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Енисей» — «Велес»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. «Енисей» и «Велес» будут забивать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры