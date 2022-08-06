«Енисей» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

Красноярский клуб ставит перед собой честолюбивые задачи. Правда, ресурсов для их реализации не столь много.

Вот и нынешний чемпионат «Енисей» начал, в целом, на своем уровне. В трех матчах команда набрала 5 очков и занимает 5 место.

Минувший тур сложился для команды весьма успешно. На выезде «Енисей» добыл один балл, сыграв вничью с «Аланией» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Велесом» для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних поединков красноярцы выиграли дважды при одном поражении.

«Велес»

Москвичи традиционно ершисты. Однако этих качеств не хватает для занятия высоких мест в первой лиге.

Вот только старт у «крылатых быков» откровенно не задался. В трех сыгранных матчах «Велес» набрал лишь три пункта.

Причем в предыдущем туре «Велес» умудрился уступить в дерби. «Родина» оказалась сильнее (0:2).

В этом поединке «Велес» будет действовать вторым номером. Правда, с атакой у команды дела идут не ахти — 2 гола.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 1.44, на ничью за 4.64, а на «Велес» — за 6.25.

«Енисей» постарается подняться в первую четверку .

«Велес» намеревается подняться из группы аутсайдеров.

Красноярцы будут активно атаковать, да и гости не собираются отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.40.