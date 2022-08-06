«Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Герты» в рамках первого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 августа, начало — в 16:30 мск. «Унион Берлин» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион Берлин»

«Унион» здорово провел прошлый сезон, финишировав в Бундеслиге на пятом месте. Благодаря этому берлинский клуб снова получил возможность сыграть в еврокубках. «Унион» набрал всего лишь на одно очко меньше, чем ставший четвертым «Лейпциг».

В понедельник «Унион» успешно стартовал в новом розыгрыше Кубка Германии. Команда Урса Фишера выиграла у «Хемницера» (2:1).

Коэффициенты матча Унион — Герта 1 1.73 X 3.75 2 4.80 Ставка

Решающий гол столичный клуб забил только в овертайме, но в этом нет ничего удивительного. В Кубке Германии даже на ранних стадиях редко попадаются простые соперника.

В июле «Унион» неплохо провел несколько товарищеских матчей. Встреча с «Удинезе» завершилась вничью 3:3, а у «Ноттингем Форест» команда Фишера выиграла со счетом 1:0.

«Герта»

«Герта» тем временем с большим трудом спаслась от вылета во вторую Бундеслигу. В матчах за право играть в элитном дивизионе берлинский клуб с трудом выиграл у «Гамбурга».

Летом главным тренером «Герты» стал Сандро Шварц, до этого работавший в московском «Динамо».

Все прогнозы на Бундеслигу

Судя по недавним матчам, Шварца ждут непростые несколько месяцев. В прошлое воскресенье его команда вылетела из Кубка Германии, проиграв «Айнтрахту» из Брауншвейга. Сначала «Герта» не удержала преимущество в овертайме, а потом уступила в серии пенальти.

Во второй половине июля «Герта» проиграла три товарищеских матча — против «Дерби Каунти», «Ноттингем Форест» и «Вест Бромвича.

Прогноз и ставка

На "Унион" в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу "Герты" — за 4.80.

Основные проблемы "Герты" никуда не делись даже после назначения Шварца. Команда по-прежнему ужасно играет в обороне. Десять пропущенных мячей в четырех недавних матчах — лучшее тому подтверждение.

"Унион" трижды обыграл "Герту" в прошлом сезоне — дважды в чемпионате и один раз в Кубке Германии. Скорее всего, предстоящий матч не станет исключением — команда Фишера выглядит лучше на данном этапе.

Ставка — победа "Униона" + тотал больше 1,5 за 2.22.