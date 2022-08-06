«Ахмат» на своем поле сыграет против «Зенита» в рамках 4-го тура РПЛ. Матч состоится 6 августа, начало — 20:00 (мск). «Ахмат» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Грозненская команда после 3-х туров нового сезона Российской Премьер-Лиги смогла забраться на 8-е место в турнирной таблице набрав при этом 4 очка. Команда забила своим соперникам 4 гола, а пропустила такое же количество мячей.

На старте нынешнего розыгрыша «Ахмат» провел два домашних поединка, в которых сыграл в неуверенную ничью со «Спартаком» со счетом 1:1 (московский клуб весь второй тайм играл в меньшинстве) и выборол сложную победу в матче против «Факела» (2:1).

Коэффициенты матча Ахмат — Зенит 1 5.20 X 4.20 2 1.60 Ставка

А в третьем туре РПЛ грозненская команда ездила в гости к «Сочи», где потерпела свое первое поражение в новом сезоне со счетом 2:1. Александр Трошечкин на 60-й минуте забил первый ответный и единственный гол клуба в матче.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» на своем поле не проигрывает уже 4 поединка кряду, 1 раз команда довольствовалась ничьей и 3 раза обыгрывала своих соперников.

«Зенит»

Действующий чемпион России к предстоящему 4-му туру наконец-то смог снова возглавить турнирную таблицу набрав 7 очков. Питерцы забили в ворота своих соперников 9 голов, а пропустили всего 1.

Последний тур нового сезона РПЛ выдался самым лучшим для «Зенита», так как команда смогла разгромить «Локомотив» забив 5 безответных голов. На перерыв после первого тайма команды разошлись со счетом 0:0, но во втором тайме питерцы разорвали соперника.

До этого в домашнем матче против «Крыльев Советов» «Зенит» так же показал хорошую игру уверенно обыграв соперника со счетом 3:0. Единственная осечка питерской команды произошла в первом туре с «Химками», где команды разошлись ничьей 1:1 и «Зенит» потерял очки.

Подопечные Сергея Семака показывают нестабильные результаты в выездным матчах. Из трех последних игр в активе команды 2 ничьи и 1 поражение.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекерыпредлагают взять за 4.20, а победу «Зенита» — за 1.65.

Прогноз — В какой бы хорошей форме не был «Ахмат» «Зенит» всё равно намного сильнее своего соперника и в этом матче не повторит ошибок первого тура и не потеряет нужные очки. Поэтому ждем от питерского клуба очередной уверенной победы.

Ставка — Победа «Зенита» с форой (-1) за 2.05.