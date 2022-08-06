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    «Зенит» сломит оборону «Ахмата»

    «Ахмат» — «Зенит». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, РПЛ, 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Зенит»
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    «Ахмат» на своем поле сыграет против «Зенита» в рамках 4-го тура РПЛ. Матч состоится 6 августа, начало — 20:00 (мск). «Ахмат» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Августа 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •

    «Ахмат»

    Грозненская команда после 3-х туров нового сезона Российской Премьер-Лиги смогла забраться на 8-е место в турнирной таблице набрав при этом 4 очка. Команда забила своим соперникам 4 гола, а пропустила такое же количество мячей.

    На старте нынешнего розыгрыша «Ахмат» провел два домашних поединка, в которых сыграл в неуверенную ничью со «Спартаком» со счетом 1:1 (московский клуб весь второй тайм играл в меньшинстве) и выборол сложную победу в матче против «Факела» (2:1).

    Коэффициенты матча Ахмат — Зенит

  • 1
  • 5.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    А в третьем туре РПЛ грозненская команда ездила в гости к «Сочи», где потерпела свое первое поражение в новом сезоне со счетом 2:1. Александр Трошечкин на 60-й минуте забил первый ответный и единственный гол клуба в матче.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» на своем поле не проигрывает уже 4 поединка кряду, 1 раз команда довольствовалась ничьей и 3 раза обыгрывала своих соперников.

    «Зенит»

    Действующий чемпион России к предстоящему 4-му туру наконец-то смог снова возглавить турнирную таблицу набрав 7 очков. Питерцы забили в ворота своих соперников 9 голов, а пропустили всего 1.

    Последний тур нового сезона РПЛ выдался самым лучшим для «Зенита», так как команда смогла разгромить «Локомотив» забив 5 безответных голов. На перерыв после первого тайма команды разошлись со счетом 0:0, но во втором тайме питерцы разорвали соперника.

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  • 01/08/2022

    • До этого в домашнем матче против «Крыльев Советов» «Зенит» так же показал хорошую игру уверенно обыграв соперника со счетом 3:0. Единственная осечка питерской команды произошла в первом туре с «Химками», где команды разошлись ничьей 1:1 и «Зенит» потерял очки.

    Подопечные Сергея Семака показывают нестабильные результаты в выездным матчах. Из трех последних игр в активе команды 2 ничьи и 1 поражение.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ахмата» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекерыпредлагают взять за 4.20, а победу «Зенита» — за 1.65.

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    Прогноз — В какой бы хорошей форме не был «Ахмат» «Зенит» всё равно намного сильнее своего соперника и в этом матче не повторит ошибок первого тура и не потеряет нужные очки. Поэтому ждем от питерского клуба очередной уверенной победы.

    Ставка — Победа «Зенита» с форой (-1) за 2.05.

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    «Ахмат» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» сломит оборону «Ахмата»
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