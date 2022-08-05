В первом туре чемпионата Германии-2022/23 «Айнтрахт» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию». Встреча, которая пройдет во Франкфурте на «Дойче Банк Парк» 5 августа, начнется в 21:30 по мск. «Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» неоднозначно провел прошлый сезон. В чемпионате Германии команда полностью провалилась, финишировав только на 11 позиции в турнирной таблице.

Но неудачу на внутренней арене «орлы» компенсировали сверхудачным выступлением на евроарене, где они стали победителями Лиги Европы и тем самым получили билет в Лигу чемпионов.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бавария 1 6.10 X 5.10 2 1.45 Ставка

В финале европейского турнира франкфуртцы по пенальти одолели шотландский «Рейнджерс». Отметим, что по пути в решающий поединок они убрали со своего пути саму «Барселону».

Все прогнозы на футбол

При подготовке к новому сезону «Айнтрахт» удачно провел спарринги, трижды победив и раз сыграв вничью. Также клуб провел и матч 1/32 финала Кубка Германии, где легко разделались с «Магдебургом» — 4:0.

«Бавария»

«Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

Напомним, что в межсезонье мюнхенскую команду покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону».

Однако на замену немецкий коллектив подписал не менее классного нападающего. Из «Ливерпуля» пришел сенегалец Садио Мане, на которого в команде возлагают большие надежды.

При подготовке к новому сезону «Бавария» переиграла американский «Ди-Си Юнайтед» 6:2 и «Ман Сити» 1:0, а также в поединке за Суперкубок Германии одолела «РБ Лейпциг» со счетом 5:3.

В прошлом сезоне данные команды обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 2:1. Всего же за восемь последних очных встреч этих клубов пять раз сильнее были мюнхенцы и три раза побеждали франкфуртцы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.46.

На викторию «Айнтрахта» дают — 6.70, ничья оценена — в 5.50.

Обе команды провели отличную подготовку к сезона и на старте сезона выдали очень результативные матчи. Вполне возможно, что они продолжат свой атакующий стиль и в этой игре, забив на двоих больше трех мячей.