В четверг, 4 августа «Заря» примет на нейтральном поле в Польше румынский клуб «Университатя Крайова». Это будет первый матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Заря» — «Университатя Крайова»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

«Заря» — четвёртая команда Украины. В прошлом еврокубковом сезоне луганский коллектив дошёл до группового этапа Лиги конференций.

В основную сетку украинский клуб вышел после поражения в плей-офф Лиги Европы от австрийского «Рапида» (2:6).

В Лиге конференций «Заря» попала в одну группу с норвежским «Будё-Глимт», болгарским ЦСКА и итальянской «Ромой».

Все прогнозы на Лигу конференций

В квартете клуб из Луганска одержал две победы над ЦСКА (2:0,1:0) и в заключительном туре дома сыграл вничью с «Будё-Глимт» (1:1). Итог выступления на групповом этапе — 3 место. Дальше «Заря» не прошла.

«Университатя Крайова»

«Университатя Крайова» — бронзовый призёр чемпионата Румынии. Команда в новом еврокубковом сезоне стартовала со 2-го раунда Лиги конференций.

На этой стадии румынский клуб оказался сильнее обладателя Кубка Албании — «Вллазнии». Матч в гостях завершился боевой ничьей (1:1).

Дома футболисты «Крайовы» добились уверенной победы со счётом 3:0. Впереди битва за выход в плей-офф Лиги конференции с луганской «Зарёй».

Набирает ход внутренний чемпионат. В регулярном первенстве Румынии уже прошли матчи 3-го тура. «Университатя Крайова» пока не знает радости побед. После двух ничейных результатов последовало поражение от бухарестского «Рапида» (0:1). Игра состоялась 31 июля.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 2.94, на ничью за 3.24, а на победу ФК «Университатя Крайова» — за 2.40.

Сложный прогноз. Команды еще не набрали оптимальную игровую форму. Для «Зари» — это будет первая официальная игра сезона. Для «Университати» — третья.

Наша ставка — можно рискнуть и поставить на тотал меньше 2 с коэффициентом 2.29