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    Команды сыграют по низам?

    «Заря» — «Университатя Крайова». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, квалификация Лиги конференций, 4 августа 2022 года

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    «Университатя Крайова»
    В четверг, 4 августа «Заря» примет на нейтральном поле в Польше румынский клуб «Университатя Крайова». Это будет первый матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Заря» — «Университатя Крайова»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 20:30 КСУ КСУ
  • Крайова
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    «Заря»

    «Заря» — четвёртая команда Украины. В прошлом еврокубковом сезоне луганский коллектив дошёл до группового этапа Лиги конференций.

    В основную сетку украинский клуб вышел после поражения в плей-офф Лиги Европы от австрийского «Рапида» (2:6).

    В Лиге конференций «Заря» попала в одну группу с норвежским «Будё-Глимт», болгарским ЦСКА и итальянской «Ромой».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В квартете клуб из Луганска одержал две победы над ЦСКА (2:0,1:0) и в заключительном туре дома сыграл вничью с «Будё-Глимт» (1:1). Итог выступления на групповом этапе — 3 место. Дальше «Заря» не прошла.

    «Университатя Крайова»

    «Университатя Крайова» — бронзовый призёр чемпионата Румынии. Команда в новом еврокубковом сезоне стартовала со 2-го раунда Лиги конференций.

    На этой стадии румынский клуб оказался сильнее обладателя Кубка Албании — «Вллазнии». Матч в гостях завершился боевой ничьей (1:1).

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  • 01/08/2022

    • Дома футболисты «Крайовы» добились уверенной победы со счётом 3:0. Впереди битва за выход в плей-офф Лиги конференции с луганской «Зарёй».

    Набирает ход внутренний чемпионат. В регулярном первенстве Румынии уже прошли матчи 3-го тура. «Университатя Крайова» пока не знает радости побед. После двух ничейных результатов последовало поражение от бухарестского «Рапида» (0:1). Игра состоялась 31 июля.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 2.94, на ничью за 3.24, а на победу ФК «Университатя Крайова» — за 2.40.

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    Сложный прогноз. Команды еще не набрали оптимальную игровую форму. Для «Зари» — это будет первая официальная игра сезона. Для «Университати» — третья.

    Наша ставка — можно рискнуть и поставить на тотал меньше 2 с коэффициентом 2.29

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    «Заря» — «Университатя Крайова»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Команды сыграют по низам?
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