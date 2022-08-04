ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУвели из-под носа. Восемь дерзких трансферов в истории «Челси» Сборная АнглииФутбол вернулся домой. Суперзамены принесли английским «Львицам» первый титул ЧЕ Бернарду СилваТрансферный дайджест. 26 июля — 1 августа
  • 00:23
    • «Фонбет» стал титульным спонсором КХЛ на 3 сезона
  • 00:04
    • «Бенфика» разгромила «Мидтьюланн» в отборе Лиги чемпионов
  • 23:05
    • «Монако» спасся от поражения в матче квалификации ЛЧ против ПСВ
  • 22:03
    • «Шериф» на своем поле проиграл «Виктории» в отборе Лиги чемпионов
  • 21:38
    • CAS зарегистрировал апелляции российских клубов против ФИФА по легионерам
    Все новости спорта

    «Шемрок Роверс» переиграет македонцев

    «Шемрок Роверс» — «Шкупи». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, квалификация Лиги Европы, 4 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — «Шкупи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ронан Финн
    «Шемрок Роверс» сыграет на своем поле с «Шкупи» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 22:00 мск. «Шемрок Роверс» — «Шкупи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Шэмрок Роверс
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Шэмрок Роверс 22:00 Шкупи Шкупи
  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Шемрок Роверс»

    Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч ирландцы уступили «Лудогорцу».

    Причем после того «Шемрок Роверс» прошел в 1/8 финала Кубка Ирландии. На выезде был обыгран «Бангор Селтик» (0:4).

    В своем чемпионате команда лидирует. «Шемрок Роверс» на 7 очков оторвался от ближайшего преследователя.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Ирландцы смотрятся сильнее «Шкупи». Тем паче, на своем поле команда точно должна добыть победу.

    «Шкупи»

    «Шкупи» уже вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказалось загребское «Динамо» (2:2, 0:1).

    До того македонцы прошли гибралтарский барьер. «Линкольн» был обыгран по сумме двух встреч (0:2, 3:0).

  • Трансферный дайджест. 26 июля — 1 августа
  • Сможет ли «Челси» перехватить Кукурелью у «Ман Сити», Согласится ли Вернер на роль запасного в «Реале», подпишет ли «Барса» звездного Бернарду Силву и другие трансферные слухи недели
  • 01/08/2022

    • «Шкупи» никому за здорово живешь не сдается. Вот и в этой встрече македонцы поборются, как минимум, за ничейный результат.

    Нет сомнений, что в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Весь расчет македонцев возложен на контрвыпады.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шемрок Роверс» за 2.15, на ничью за 3.25, а на «Шкупи» — за 3.20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Шемрок Роверс» наверняка будет активно атаковать.

    «Шкупи» будет действовать вторым номером.

    Фактор своего поля и неплохая атака станут союзниками ирландцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Шемрок Роверс» с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Даллас
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гауфф — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Хиросима — Йокогама
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сересо — Кавасаки
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Сувон Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тэгу — Сувон Самсунг Блювингс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Канвон — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Нагоя — Урава
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Карацев — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Вольф — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Карабах — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Рига — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вильярреал — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шемрок Роверс» — «Шкупи»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. «Шемрок Роверс» переиграет македонцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры