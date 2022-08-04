«Шемрок Роверс» сыграет на своем поле с «Шкупи» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 22:00 мск. «Шемрок Роверс» — «Шкупи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч ирландцы уступили «Лудогорцу».

Причем после того «Шемрок Роверс» прошел в 1/8 финала Кубка Ирландии. На выезде был обыгран «Бангор Селтик» (0:4).

В своем чемпионате команда лидирует. «Шемрок Роверс» на 7 очков оторвался от ближайшего преследователя.

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Ирландцы смотрятся сильнее «Шкупи». Тем паче, на своем поле команда точно должна добыть победу.

«Шкупи»

«Шкупи» уже вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказалось загребское «Динамо» (2:2, 0:1).

До того македонцы прошли гибралтарский барьер. «Линкольн» был обыгран по сумме двух встреч (0:2, 3:0).

«Шкупи» никому за здорово живешь не сдается. Вот и в этой встрече македонцы поборются, как минимум, за ничейный результат.

Нет сомнений, что в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Весь расчет македонцев возложен на контрвыпады.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шемрок Роверс» за 2.15, на ничью за 3.25, а на «Шкупи» — за 3.20.

«Шемрок Роверс» наверняка будет активно атаковать .

«Шкупи» будет действовать вторым номером.

Фактор своего поля и неплохая атака станут союзниками ирландцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Шемрок Роверс» с коэффициентом 2.15.