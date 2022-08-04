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    Соперники сыграют по низам?

    «Шахтер» — «Клуж». Ставка (к. 1.61) и прогноз на футбол, Лига конференций, 4 августа 2022 года

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    Фрагмент матча «Клуж» — «Интер Эскальдес». Квалификация Лиги конференций
    Солигорский «Шахтер» проведет домашний матч на нейтральном поле в Турции. В рамках 3-го раунда Лиги конференций чемпион Белоруссии примет чемпиона Румынии — ЧФР. Матч состоится 4 августа. Время — в 20:00 (мск). «Шахтер» — «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 20:00 ЧФР Клуж ЧФР Клуж
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Шахтёр»

    Чемпион Белоруссии — последний участник в еврокубках от этой футбольной ассоциации. Остальные три клуба уже завершили участие в Лиге конференций. Речь о «Гомеле», «Динамо» Минск и БАТЭ.

    «Шахтёр» остался в одиночестве. Солигорский клуб начал свой путь в Лиге чемпионов. В 1-м отборочном раунде белорусский коллектив уступил лучшей команде Словении — «Марибору» (0:2 — по сумме двух встреч).

    Коэффициенты матча Шахтёр Солигорск — ЧФР Клуж

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    Таким образом «горняки» перебрались из Лиги чемпионов в Лигу конференций. С первой стадии отбора — в третью. Тут «Шахтёр» поджидает ЧФР «Клуж».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Шахтёр» воспользовался свободным окном в еврокубках и сыграл отложенный матч 14-го тура белорусского чемпионата. «Кроты» выиграли домашний поединок у «Слуцка» (2:1).

    Встреча прошла 29 июля. Таким образом «Шахтер» вернул себе лидерство, отодвинув на вторую строчку БАТЭ. Соперников в турнирной таблице разделяет всего 1 очко.

    «Клуж»

    Чемпион Румынии сенсационно вылетел из Лиги чемпионов. ЧФР не смог справиться с командной игрой ереванской команды. Противостояние «Клужа» с «Пюником» завершилось серией пенальти (3:4 — не в пользу ЧФР).

    После поражения румынская команда отправилась в Лигу конференций. Во 2-м раунде «Клуж» смог одолеть чемпиона Андорры «Интер Эскальдес» (4:1).

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    • 30 июля ЧФР сыграл матч в чемпионате Румынии, где была одержана убедительная победа над командой «Миовени» (4:2).

    После 3 туров «Клуж» идет на 5-м месте. В составе чемпиона — 6 очков. Весь сезон ещё впереди.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» за 3.96, на ничью за 3.30, а на «Клуж» — за 1.96.

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    Чемпионы Румынии и Белоруссии в первом поединке противостояния наверняка сыграют от обороны. Надеется на шквал голевых моментов не стоит.

    Наш прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 за 1.61

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    «Шахтер» — «Клуж»: прогноз, ставка (1.61), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют по низам?
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