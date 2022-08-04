«Шахтёр»
Чемпион Белоруссии — последний участник в еврокубках от этой футбольной ассоциации. Остальные три клуба уже завершили участие в Лиге конференций. Речь о «Гомеле», «Динамо» Минск и БАТЭ.
«Шахтёр» остался в одиночестве. Солигорский клуб начал свой путь в Лиге чемпионов. В 1-м отборочном раунде белорусский коллектив уступил лучшей команде Словении — «Марибору» (0:2 — по сумме двух встреч).
Коэффициенты матча Шахтёр Солигорск — ЧФР Клуж
Таким образом «горняки» перебрались из Лиги чемпионов в Лигу конференций. С первой стадии отбора — в третью. Тут «Шахтёр» поджидает ЧФР «Клуж».
Все прогнозы на Лигу конференций
«Шахтёр» воспользовался свободным окном в еврокубках и сыграл отложенный матч 14-го тура белорусского чемпионата. «Кроты» выиграли домашний поединок у «Слуцка» (2:1).
Встреча прошла 29 июля. Таким образом «Шахтер» вернул себе лидерство, отодвинув на вторую строчку БАТЭ. Соперников в турнирной таблице разделяет всего 1 очко.
«Клуж»
Чемпион Румынии сенсационно вылетел из Лиги чемпионов. ЧФР не смог справиться с командной игрой ереванской команды. Противостояние «Клужа» с «Пюником» завершилось серией пенальти (3:4 — не в пользу ЧФР).
После поражения румынская команда отправилась в Лигу конференций. Во 2-м раунде «Клуж» смог одолеть чемпиона Андорры «Интер Эскальдес» (4:1).
30 июля ЧФР сыграл матч в чемпионате Румынии, где была одержана убедительная победа над командой «Миовени» (4:2).
После 3 туров «Клуж» идет на 5-м месте. В составе чемпиона — 6 очков. Весь сезон ещё впереди.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» за 3.96, на ничью за 3.30, а на «Клуж» — за 1.96.
Чемпионы Румынии и Белоруссии в первом поединке противостояния наверняка сыграют от обороны. Надеется на шквал голевых моментов не стоит.
Наш прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 за 1.61