Солигорский «Шахтер» проведет домашний матч на нейтральном поле в Турции. В рамках 3-го раунда Лиги конференций чемпион Белоруссии примет чемпиона Румынии — ЧФР. Матч состоится 4 августа. Время — в 20:00 (мск). «Шахтер» — «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтёр»

Чемпион Белоруссии — последний участник в еврокубках от этой футбольной ассоциации. Остальные три клуба уже завершили участие в Лиге конференций. Речь о «Гомеле», «Динамо» Минск и БАТЭ.

«Шахтёр» остался в одиночестве. Солигорский клуб начал свой путь в Лиге чемпионов. В 1-м отборочном раунде белорусский коллектив уступил лучшей команде Словении — «Марибору» (0:2 — по сумме двух встреч).

Коэффициенты матча Шахтёр Солигорск — ЧФР Клуж 1 4.50 X 3.50 2 1.85 Ставка

Таким образом «горняки» перебрались из Лиги чемпионов в Лигу конференций. С первой стадии отбора — в третью. Тут «Шахтёр» поджидает ЧФР «Клуж».

Все прогнозы на Лигу конференций

«Шахтёр» воспользовался свободным окном в еврокубках и сыграл отложенный матч 14-го тура белорусского чемпионата. «Кроты» выиграли домашний поединок у «Слуцка» (2:1).

Встреча прошла 29 июля. Таким образом «Шахтер» вернул себе лидерство, отодвинув на вторую строчку БАТЭ. Соперников в турнирной таблице разделяет всего 1 очко.

«Клуж»

Чемпион Румынии сенсационно вылетел из Лиги чемпионов. ЧФР не смог справиться с командной игрой ереванской команды. Противостояние «Клужа» с «Пюником» завершилось серией пенальти (3:4 — не в пользу ЧФР).

После поражения румынская команда отправилась в Лигу конференций. Во 2-м раунде «Клуж» смог одолеть чемпиона Андорры «Интер Эскальдес» (4:1).

30 июля ЧФР сыграл матч в чемпионате Румынии, где была одержана убедительная победа над командой «Миовени» (4:2).

После 3 туров «Клуж» идет на 5-м месте. В составе чемпиона — 6 очков. Весь сезон ещё впереди.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» за 3.96, на ничью за 3.30, а на «Клуж» — за 1.96.

Чемпионы Румынии и Белоруссии в первом поединке противостояния наверняка сыграют от обороны. Надеется на шквал голевых моментов не стоит.

Наш прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 за 1.61