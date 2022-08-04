«Мольде»
«Мольде» в предыдущем раунде неплохо проехался по шведскому «Эльфсборгу».
По сути, все стало ясно уже после первого матча, в котором норвежцы разбили соперника со счетом 4:1.
В гостевом матче «Мольде» тоже одержал победу, несмотря на то, что и здесь тоже первым пропустил.
Беспроигрышная серия «Мольде» составляет уже 18 матчей. При этом в 16-ти случаях команда Эрлинга Мо выиграла.
«Мольде» забил 27 мячей в десяти предыдущих матчах.
«Кишварда»
«Кишварда» тем временем впервые в своей истории участвует в еврокубках.
Во втором раунде квалификации венгерский клуб выиграл по сумме двух матчей у «Кайрата».
При этом «Кишварда» обыграла один из лучших клубов Казахстана и дома, и в гостях. В обоих случаях со счетом 1:0.
В первом туре нового чемпионата Венгрии «Кишварда» сыграла вничью с «Дебреценом» — 2:2.
Прогноз и ставка
На «Мольде» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Кишварды» — за 7.80.
«Мольде» отлично играет на своем поле, и предстоящий матч вряд ли станет исключением. Дома норвежцы дожмут венгерскую команду.
Ставка — победа «Мольде» + тотал больше 2,5 за 2.14.