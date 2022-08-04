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    Сможет ли «Мольде» разгромить «Кишварду»?

    «Мольде» — «Кишварда». Прогноз (к. 2.14) и ставки на Лигу конференций 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Кишварда»
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    «Мольде» забил 27 мячей в десяти предыдущих матчах
    Норвежский «Мольде» сыграет на своем поле против венгерской «Кишварды» в рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Мольде» — «Кишварда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Мольде
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Мольде 20:00 Кишварда Кишварда
  • Кишварда
    •

    «Мольде»

    «Мольде» в предыдущем раунде неплохо проехался по шведскому «Эльфсборгу».

    По сути, все стало ясно уже после первого матча, в котором норвежцы разбили соперника со счетом 4:1.

    В гостевом матче «Мольде» тоже одержал победу, несмотря на то, что и здесь тоже первым пропустил.

    Все прогнозы на спорт

    Беспроигрышная серия «Мольде» составляет уже 18 матчей. При этом в 16-ти случаях команда Эрлинга Мо выиграла.

    «Мольде» забил 27 мячей в десяти предыдущих матчах.

    «Кишварда»

    «Кишварда» тем временем впервые в своей истории участвует в еврокубках.

    Во втором раунде квалификации венгерский клуб выиграл по сумме двух матчей у «Кайрата».

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    • При этом «Кишварда» обыграла один из лучших клубов Казахстана и дома, и в гостях. В обоих случаях со счетом 1:0.

    В первом туре нового чемпионата Венгрии «Кишварда» сыграла вничью с «Дебреценом» — 2:2.

    Прогноз и ставка

    На «Мольде» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Кишварды» — за 7.80.

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    «Мольде» отлично играет на своем поле, и предстоящий матч вряд ли станет исключением. Дома норвежцы дожмут венгерскую команду.

    Ставка — победа «Мольде» + тотал больше 2,5 за 2.14.

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    «Мольде» — «Кишварда»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Мольде» разгромить «Кишварду»?
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