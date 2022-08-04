Норвежский «Мольде» сыграет на своем поле против венгерской «Кишварды» в рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Мольде» — «Кишварда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мольде»

«Мольде» в предыдущем раунде неплохо проехался по шведскому «Эльфсборгу».

По сути, все стало ясно уже после первого матча, в котором норвежцы разбили соперника со счетом 4:1.

В гостевом матче «Мольде» тоже одержал победу, несмотря на то, что и здесь тоже первым пропустил.

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Беспроигрышная серия «Мольде» составляет уже 18 матчей. При этом в 16-ти случаях команда Эрлинга Мо выиграла.

«Мольде» забил 27 мячей в десяти предыдущих матчах.

«Кишварда»

«Кишварда» тем временем впервые в своей истории участвует в еврокубках.

Во втором раунде квалификации венгерский клуб выиграл по сумме двух матчей у «Кайрата».

При этом «Кишварда» обыграла один из лучших клубов Казахстана и дома, и в гостях. В обоих случаях со счетом 1:0.

В первом туре нового чемпионата Венгрии «Кишварда» сыграла вничью с «Дебреценом» — 2:2.

Прогноз и ставка

На «Мольде» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Кишварды» — за 7.80.

«Мольде» отлично играет на своем поле, и предстоящий матч вряд ли станет исключением. Дома норвежцы дожмут венгерскую команду.

Ставка — победа «Мольде» + тотал больше 2,5 за 2.14.