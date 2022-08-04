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    Достанется ли победа «Нефтчи» снова?

    «Нефтчи» — «Рапид». Ставка (к. 1.75) и прогноз на Лигу конференций 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Рапид»
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    «Нефтчи»
    В четверг, 4 августа «Нефтчи» на своём поле сыграет против «Рапида». Это первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 20:00. «Нефтчи» — «Рапид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Нефтчи
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Нефтчи 20:00 Рапид Вена Рапид Вена
  • Вена
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    «Нефтчи»

    Серебряный призёр чемпионата Азербайджана стартовал со 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Камбэк «Нефтчи» на этой стадии получился.

    Дело в том, что «нефтяники» проиграли на выезде кипрскому «Арису» (0:2). Но азербайджанский коллектив под руководством Лауренциу Регекампф смогли перевернуть игру с ног на голову.

    Коэффициенты матча Нефтчи — Рапид Вена

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.10
  • Ставка
    •

    Гандикап в 2 гола отыграть удалось. «Нефтчи» разгромил соперника на своём поле со счётом 3:0 и по сумме прошёл дальше. На очереди соперник австрийского чемпионата — речь о пятом клубе Австрии — «Рапиде».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    5 августа стартует новый сезон в чемпионате Азербайджана. 5 августа «Нефтчи» отправится в гости к команде «Интер» Баку.

    «Рапид»

    Пятый клуб Австрии постепенно вкатывается в сезон. «Рапид» уже провёл два стартовых матча в австрийском чемпионате.

    В 1-м туре «Рапид» в родных стенах минимально переиграл «Рид» (1:0). Единственный и победный гол забил Бернхард Циммерманн.

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  • 01/08/2022

    • Второй матч «зелёно-белые» тоже выиграли — в гостях была бита «Аустрия Клагенфурт» (1:0).

    В Лиге конференций «Рапид» начал играть со 2-го раунда. На этой стадии австрийский клуб обыграл польскую «Лехию» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтчи» в этом матче можно поставить за 3.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Рапида» — за 2.04

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    Прогноз — «Нефтчи» доказал свою боеспособность в поединке с «Арисом». Команда может в любой момент. нанести крупное поражение сопернику. «Рапид» же, нацелен вскрыть оборону «нефтяников» и одержать победу над оппонентом.

    Ставка — «Нефтчи» не проиграет с коэффициентом 1.75

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    «Нефтчи» — «Рапид»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Достанется ли победа «Нефтчи» снова?
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