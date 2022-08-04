В четверг, 4 августа «Нефтчи» на своём поле сыграет против «Рапида». Это первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 20:00. «Нефтчи» — «Рапид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

Серебряный призёр чемпионата Азербайджана стартовал со 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Камбэк «Нефтчи» на этой стадии получился.

Дело в том, что «нефтяники» проиграли на выезде кипрскому «Арису» (0:2). Но азербайджанский коллектив под руководством Лауренциу Регекампф смогли перевернуть игру с ног на голову.

Коэффициенты матча Нефтчи — Рапид Вена 1 3.60 X 3.35 2 2.10 Ставка

Гандикап в 2 гола отыграть удалось. «Нефтчи» разгромил соперника на своём поле со счётом 3:0 и по сумме прошёл дальше. На очереди соперник австрийского чемпионата — речь о пятом клубе Австрии — «Рапиде».

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5 августа стартует новый сезон в чемпионате Азербайджана. 5 августа «Нефтчи» отправится в гости к команде «Интер» Баку.

«Рапид»

Пятый клуб Австрии постепенно вкатывается в сезон. «Рапид» уже провёл два стартовых матча в австрийском чемпионате.

В 1-м туре «Рапид» в родных стенах минимально переиграл «Рид» (1:0). Единственный и победный гол забил Бернхард Циммерманн.

Второй матч «зелёно-белые» тоже выиграли — в гостях была бита «Аустрия Клагенфурт» (1:0).

В Лиге конференций «Рапид» начал играть со 2-го раунда. На этой стадии австрийский клуб обыграл польскую «Лехию» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтчи» в этом матче можно поставить за 3.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Рапида» — за 2.04

Прогноз — «Нефтчи» доказал свою боеспособность в поединке с «Арисом». Команда может в любой момент. нанести крупное поражение сопернику. «Рапид» же, нацелен вскрыть оборону «нефтяников» и одержать победу над оппонентом.

Ставка — «Нефтчи» не проиграет с коэффициентом 1.75