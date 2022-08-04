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    Добьется ли «Фехервар» победы?

    «Фехервар» — «Петрокуб». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, квалификация Лиги конференций, 4 августа 2022 года

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    «Фехервар»
    «Фехервар» в родных стенах примет «Петрокуб» в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 4 августа. Начало — в 21:55 (мск). «Фехервар» — «Петрокуб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
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    «Фехервар»

    «Фехервар» — четвёртый клуб венгерского чемпионата. В этом евросезоне стартовал со 2-го раунда Лиги конференций.

    В соперниках был клуб из Азербайджана — «Габала». Дома венгры одержали крупную победу со счетом 4:1. Она и позволила «Фехервару» квалифицироваться в следующий этап отбора Лиги конференций. В ответном матче клуб из Венгрии уступил «Габале» (1:2).

    Этот сезон для «Фехервара» уже успешный. В прошлом году венгерский коллектив не прошёл и первой стадии отбора, уступив клубу из Армении — «Арарату» (1:3).

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    31 июля стартовал внутренний сезон. Игру 1-го тура чемпионата Венгрии «Фехервар» провалил. Команда проиграла в гостях команде «Пакш» (0:2).

    «Петрокуб»

    Этот год для серебряного призёра чемпионата Молдавии — исторический. «Петрокуб» впервые вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций.

    В 1-м раунде команда из Хынчешт одолела мальтийскую «Флориану». Двухматчевую дуэль «Петрокуб» выиграл со счетом 1:0.

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  • 01/08/2022

    • В следующем этапе квалификации «Петрокубу» противостоял серебряный призёр Албании — «Лачи». Матч в Кишиневе завершился вничью 0:0. В гостях Хынчешты одержали волевую победу над албанцами (4:1).

    Параллельно «Петрокуб» играет во внутреннем чемпионате. Стартовал новый сезон Суперлиги. Первый матч команда проиграла экс-участнику Лиги конференций «Сфынтул Георге» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение принимающей команде. На победу «Фехервар» предлагают поставить за 1.35. На викторию «Петрокуба» — 8.40, ничья оценена — в 4.84.

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    «Фехервар» умеет и любит играть в атакующий футбол.

    У «Петрокуба» надежная оборона. Команда редко пропускает. Но в этом поединке, скорее всего венгерский клуб сможет забить свой гол.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Фехервар» — «Петрокуб»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Добьется ли «Фехервар» победы?
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