«Фехервар» в родных стенах примет «Петрокуб» в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 4 августа. Начало — в 21:55 (мск). «Фехервар» — «Петрокуб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фехервар»

«Фехервар» — четвёртый клуб венгерского чемпионата. В этом евросезоне стартовал со 2-го раунда Лиги конференций.

В соперниках был клуб из Азербайджана — «Габала». Дома венгры одержали крупную победу со счетом 4:1. Она и позволила «Фехервару» квалифицироваться в следующий этап отбора Лиги конференций. В ответном матче клуб из Венгрии уступил «Габале» (1:2).

Этот сезон для «Фехервара» уже успешный. В прошлом году венгерский коллектив не прошёл и первой стадии отбора, уступив клубу из Армении — «Арарату» (1:3).

Все прогнозы на Лигу конференций

31 июля стартовал внутренний сезон. Игру 1-го тура чемпионата Венгрии «Фехервар» провалил. Команда проиграла в гостях команде «Пакш» (0:2).

«Петрокуб»

Этот год для серебряного призёра чемпионата Молдавии — исторический. «Петрокуб» впервые вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций.

В 1-м раунде команда из Хынчешт одолела мальтийскую «Флориану». Двухматчевую дуэль «Петрокуб» выиграл со счетом 1:0.

В следующем этапе квалификации «Петрокубу» противостоял серебряный призёр Албании — «Лачи». Матч в Кишиневе завершился вничью 0:0. В гостях Хынчешты одержали волевую победу над албанцами (4:1).

Параллельно «Петрокуб» играет во внутреннем чемпионате. Стартовал новый сезон Суперлиги. Первый матч команда проиграла экс-участнику Лиги конференций «Сфынтул Георге» (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение принимающей команде. На победу «Фехервар» предлагают поставить за 1.35. На викторию «Петрокуба» — 8.40, ничья оценена — в 4.84.

«Фехервар» умеет и любит играть в атакующий футбол.

У «Петрокуба» надежная оборона. Команда редко пропускает. Но в этом поединке, скорее всего венгерский клуб сможет забить свой гол.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.05.