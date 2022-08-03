«Сиэтл Саундерс» сыграет на своем поле против «Далласа» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 05:00 по мск. «Сиэтл Саундерс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» с 29 очками в своей конференции разместился на девятой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на два балла.

В своей последней проведенной игре «жители залива» проиграли на выезде ФК «Лос-Анджелес» со счетом 1:2, а до этого на своем поле нанесли поражение «Колорадо Рэпидс», выиграв со счетом 2:1.

До этого они проиграли три поединка подряд, не забив в этот период ни одного гола. Всего же за период минувших семи встреч чемпионата у команды пять фиаско и две виктории.

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В текущем первенстве «Сиэтл» в родных стенах выиграл шесть встреч из 11 проведенных. Четыре поединка он еще проиграл и раз сыграл вничью.

«Даллас»

«Даллас» с 35 зачетными пунктами разместился на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции. Однако от лидера он отстает сильно, но в зоне плей-офф должен финишировать.

«Быки» отлично провели свои две последние игры, обе их выиграв. Сперва в этом отрезке они на выезде переиграли «Реал Солт Лейк» 1:0, а затем с таким же счетом дома одолели «Лос-Анджелес Гэлакси».

До этой удачной серии коллектив не мог победить на протяжении семи встреч первенства, проиграв за этот период времени в трех из них и расписав четыре мировых результата.

Вне родных стен «Даллас» в этом первенстве по три раза побеждал и уступал, а также пять поединков закончил ничейными результатами.

Три из шесть прошлых матчей этих команд завершились миром, еще дважды сильнее был «Сиэтл» и одна виктория досталась «Далласу» — в этом чемпионате дома 2:0.

Прогноз и ставка на «Сиэтл Саундерс» — «Даллас»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сиэтл Саундерс» предлагают — 1.94.

На викторию «Далласа» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.72.

Прогнозируем, что приезжий коллектив сможет разжиться очками, ведь в последнее время он демонстрирует неплохие результаты, да и с предстоящим противником играет вполне успешно.