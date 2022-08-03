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    «Инчхон» снова проиграет «Сувону»?

    «Инчхон Юнайтед» — «Сувон Сити». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Южной Кореи 3 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Инчхон Юнайтед» — «Сувон Сити»
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    «Сувон» ни разу не проиграл в четырех предыдущих матчах на выезде
    «Инчхон Юнайтед» сыграет на своем поле против «Сувон Сити» в рамках 26-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 3 августа, начало — в 13:00 мск. «Инчхон Юнайтед» — «Сувон Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 03 Августа 2022 года
    Инчхон Юнайтед
  • Инчхон
    •  Инчхон Юнайтед 13:00 Сувон Сувон
  • Южная Корея. К-Лига
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    «Инчхон Юнайтед»

    «Инчхон Юнайтед» занимает пятое место в таблице после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.

    В июле «Инчхон» провел пять матчей, в которых одержал лишь одну победу, с трудом выиграв на выезде у «Кимчхон Санму».

    Еще в двух встречах «Инчхон» потерпел поражения — от «Сувона» и «Соннама». А встречи с «Сувон Блюуингз» и «Чонбук Моторс» завершились вничью.

    «Инчхон» ни разу не пропускал только в одном из семи предыдущих матчей на своем поле.

    «Сувон Сити»

    «Сувон» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 23-х матчах 29 очков.

    Начиная с середины июня «горожане» потерпели лишь одно поражение, проиграв на своем поле «Канвону» со счетом 2:4.

    Но на этом отрезке «Сувону» также удалось одержать пять побед, благодаря чему команда значительно улучшила свое турнирное положение.

    Все прогнозы на футбол

    «Сувон» ни разу не проиграл в четырех предыдущих матчах на выезде (две победы и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Инчхон Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.81, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Сувона» за 2.49.

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    В начале июля «Инчхон» уступил «Сувону» на своем поле со счетом 0:2, а майская встреча этих команд завершилась вничью 2:2.

    Возможно, гости в последнее время выглядели чуть лучше, но на исход в данном случае все равно ставить нет смысла — это лотерея.

    Ставка — обе команды забьют за 1.82.

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    «Инчхон Юнайтед» — «Сувон Сити»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. «Инчхон» снова проиграет «Сувону»?
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