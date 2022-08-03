3 августа в первом поединке 1/4 финала Кубка Либертадорес сыграют две бразильские команды — «Коринтианс» и «Фламенго». Встреча начнется в 03:30 по мск. «Коринтианс» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

«Коринтианс» на групповой стадии турнира выступал в одном квартете с аргентинской «Бока Хуниорс», колумбийским «Депортиво» и боливийским «Олвейз Реди», заняв там второе место.

Бразильцы начали турнир с поражения, но затем не уступали, сперва дважды победив, а затем три раза подряд сыграв вничью. Причем во встречах с их участием более двух голов не забивалось.

На стадии 1/8 финала «всемогущие» прошли все тот же «Бока Хуниорс», дважды сыграв с ним вничью со счетом 0:0, и победив соперника только в серии послематчевых пенальти.

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В чемпионате Бразилии «Коринтианс» идет среди лидеров. После первой половины пути он находится на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре очка.

«Фламенго»

«Фламенго» же на групповой стадии стал победителем своего квартета. В одной компании с аргентинским «Тальересом», чилийской «Каталикой» и перуанским «Спортингом», он выиграл пять игр при одной мировой.

На первой стадии плей-офф «стервятники» легко справились с колумбийской «Толимой», дважды ее обыграв — 1:0 на выезде и аж 7:1 на своей территории.

В чемпионате Бразилии команда идет на пятой позиции в турнирной таблице, отставая от предстоящего противника на пять баллов. Накануне этой игры «красно-черные» добились домашней разгромной победы со счетом 4:1 над одним из середняков лиги.

В этом году «Коринтианс» на своем поле выиграл у «Фламенго» со счетом 1:0. Перед этим же пять встреч подряд сильнее были «стервятники». Причем большинство этих игр был довольно-таки результативными.

Прогноз и ставка на «Коринтианс» — «Фламенго»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фламенго» предлагают — 2.46.

На викторию «Коринтианса» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.18.

Обе команды хорошо выступают в этом сезоне и наверняка в первой игре особо форсировать события не будут. Так что вполне вероятно, что в данном сражении победитель не будет определен.