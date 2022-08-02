2 августа в 21:00 мск «Монако» сыграет с ПСВ в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В отсутствие российских команд в главном еврокубковом турнире можно поболеть за полузащитника монегасков Александра Головина. «Монако» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

В предсезонных играх он набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев поделился прогнозом на матч.

В какой форме «Монако»

Бронзовые призеры чемпионата Франции крайне неудачно провели товарищеские матчи в межсезонье. Подопечные Филиппа Клемана, возглавившего монегасков в январе нынешнего года, добились лишь двух побед в семи встречах (1:0 над «Серкль Брюгге» и 2:0 над «Портимоненсе»).

«Монако» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1), «Аустрией» (2:2) и «Интером» (2:2), а также уступил «Порту» (1:2) и «Саутгемптону» (1:3). Две последние неудачи пришлись на финишный отрезок подготовки ко встрече с ПСВ — 23 и 27 июля.

Несмотря на летние приобретения нападающих Такуми Минамино (экс-«Ливерпуль») и Бриля Эмболо (экс-«Боруссия» Мёнхенгладбах), монегаски не стали сильнее. Главная потеря — уход в мадридский «Реал» полузащитника сборной Франции Орельена Чуамени.

В какой форме ПСВ

В минувшую субботу красно-белые в рекордный 13-й раз выиграли Суперкубок Нидерландов. Трофей был разыгран во встрече с чемпионами страны двух последних сезонов из «Аякса». Несмотря на пропущенный мяч уже на 15-й минуте, футболисты ПСВ сумели перевернуть ход игры и одержать победу со счетом 5:3.

Главной звездой стал экс-полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, отметившийся хет-триком. Это третий подряд успех команды с учетом товарищеских матчей. Ранее подопечные Руда ван Нистелроя разгромили «Эйндховен» из первого дивизиона (5:0) и были сильнее действующего обладателя Кубка Испании «Бетиса» (2:1). Но хватит ли у ПСВ сил на то, чтобы пройти «Монако»?

Подписание нападающего Люка Де Йонга из «Севильи» — это хорошо. Но в лазарете команды пять футболистов, в том числе Карлос Винисиус, ставший третьим в ПСВ по системе «гол+пас» в минувшем сезоне Эредивизи.

«Монако» — ПСВ: статистика личных встреч

В прошлом году команды играли в одной группе в Лиге Европы. В Нидерландах победу одержали футболисты «Монако» (2:1), а во Франции была зафиксирована нулевая ничья. В итоге монегаски стали первыми и вышли в плей-офф турнира, а ПСВ пришлось довольствоваться попаданием в Лигу конференций.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Монако» — ПСВ 2 августа

«Монако» вряд ли позволит ПСВ сыграть так, как позволял «Аякс» в Суперкубке Нидерландов. Монегаски мне нравятся больше. Оборона команды из Эйндховена, как показал Суперкубок, далеко не идеальна, нет сбалансированности.

«Монако», более циничный представитель топ-чемпионата, может этим воспользоваться. Думаю, монегаски забьют больше одного гола.

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