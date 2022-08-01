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    «Патронато» — «Бока Хуниорс». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Аргентины, 1 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Патронато» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    В 11-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Патронато» на своем поле сыграет против «Бока Хуниорс». Встреча пройдет в ночь на 1 августа и начнется в полночь по мск. «Патронато» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 01 Августа 2022 года
    Патронато
  • Аргентина. Примера
    •  Патронато 00:00 Бока Хуниорс Бока Хуниорс
  • Буэнос-Айрес
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    «Патронато»

    «Патронато» в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины выступил слабо, заняв только 23 позицию среди 26 участников.

    В текущем же первенстве клуб из города Парана после 10 проведенных матчей имеет на счету 14 зачетных пунктов, которые позволяют ему идти 12 позиции в турнирной таблице.

    В минувшем туре «красно-черные» на чужом поле уступили «Барракас Сентраль» со счетом 1:2. Перед этим же они выиграли два поединка подряд, забив в них четыре гола при одном пропущенном.

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    «Патронато» на своей территории в текущем чемпионате выиграл три поединка из пяти проведенных, раз проиграли один поединков свел вничью, разница мячей — 6:3.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» пока этот чемпионат Аргентины проводит не лучшим образам. После 10 туров коллектив идет на 11 месте, имея в активе 15 баллов, правда, от третьей строки он отстает на три пункта.

    В данном первенстве «генуэзцы» еще не играли вничью, выиграв пять встреч и столько же матчей проиграв, разница мячей равная — 16:16.

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    • В своей последней проведенной игре чемпионата столичный клуб на своем поле обыграл «Эстудиантес» со счетом 3:1. Перед этим он проиграл подряд три поединка внутреннего первенства из четырех.

    Вне родных стен «Бока» в данном чемпионате Аргентины провела пока только четыре поединка, раз выиграв и потерпев аж три фиаско.

    «Бока» выиграла у «Патронато» в трех из пяти минувших очных встреч. Еще один поединок остался за «красно-черными» и раз была мировая. Причем все эти матчи были низовыми.

    Прогноз и ставка на «Патронато» — «Бока Хуниорс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Патронато» дают — 4.35, ничья оценена — в 3.18.

    В последнее время эти команды между собой играли крайне нерезультативно. Однако каждая серия должна когда-то прерываться. Вполне возможно, что это случится на этот раз, ведь оба коллектива в этом сезоне забивают немало.

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    «Патронато» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 01.08.2022. Прогнозы на футбол. Низовая тенденция будет прервана
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