В 11-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Патронато» на своем поле сыграет против «Бока Хуниорс». Встреча пройдет в ночь на 1 августа и начнется в полночь по мск. «Патронато» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Патронато»

«Патронато» в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины выступил слабо, заняв только 23 позицию среди 26 участников.

В текущем же первенстве клуб из города Парана после 10 проведенных матчей имеет на счету 14 зачетных пунктов, которые позволяют ему идти 12 позиции в турнирной таблице.

В минувшем туре «красно-черные» на чужом поле уступили «Барракас Сентраль» со счетом 1:2. Перед этим же они выиграли два поединка подряд, забив в них четыре гола при одном пропущенном.

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«Патронато» на своей территории в текущем чемпионате выиграл три поединка из пяти проведенных, раз проиграли один поединков свел вничью, разница мячей — 6:3.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» пока этот чемпионат Аргентины проводит не лучшим образам. После 10 туров коллектив идет на 11 месте, имея в активе 15 баллов, правда, от третьей строки он отстает на три пункта.

В данном первенстве «генуэзцы» еще не играли вничью, выиграв пять встреч и столько же матчей проиграв, разница мячей равная — 16:16.

В своей последней проведенной игре чемпионата столичный клуб на своем поле обыграл «Эстудиантес» со счетом 3:1. Перед этим он проиграл подряд три поединка внутреннего первенства из четырех.

Вне родных стен «Бока» в данном чемпионате Аргентины провела пока только четыре поединка, раз выиграв и потерпев аж три фиаско.

«Бока» выиграла у «Патронато» в трех из пяти минувших очных встреч. Еще один поединок остался за «красно-черными» и раз была мировая. Причем все эти матчи были низовыми.

Прогноз и ставка на «Патронато» — «Бока Хуниорс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 2.00.

На викторию «Патронато» дают — 4.35, ничья оценена — в 3.18.

В последнее время эти команды между собой играли крайне нерезультативно. Однако каждая серия должна когда-то прерываться. Вполне возможно, что это случится на этот раз, ведь оба коллектива в этом сезоне забивают немало.