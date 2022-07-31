Московский ЦСКА сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура чемпионата России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 15:00 мск. «Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице РПЛ после первых двух туров, в которых набрал одно очко.

В стартовом матче нижегородцы сыграли вничью с «Локомотивом». Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

Коэффициенты матча Нижний Новгород — ЦСКА 1 4.40 X 3.70 2 1.80 Ставка

При этом интересно, что с 28-й минуты «Нижний Новгород» играл в меньшинстве, но «железнодорожники» все равно не смогли дожать соперника.

Календарь и таблица РПЛ

Во втором туре «Нижний Новгород» проиграл на поле «Химкам» — 3:0. В этом матче команда Михаила Галактионова неплохо провела первый тайм, но после перерыва капитулировала, пропустив три мяча.

ЦСКА

ЦСКА тем временем единолично возглавляет турнирную таблицу. «Армейцы» — единственные, кто после двух туров не потеряли ни одного очка.

Новую кампанию ЦСКА начал с победы над «Уралом» (2:0) благодаря голам Ивана Облякова и Хосе Карраскаля.

А во втором матче столичный клуб разгромил «Сочи» — 3:0. На этот раз героем стал парагваец Хесус Медина, оформивший дубль.

Судя по всему, ЦСКА после назначения Владимира Федотова на пост главного тренера станет основным и, возможно, единственным конкурентом «Зенита» в этом чемпионате.

Прогноз и ставка

На «Нижний Новгород» в этом матче можно поставить за 4.65, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу ЦСКА — за 1.88.

После первых матчей можно сделать осторожное предположение, что ЦСКА действительно способен создать интригу в борьбе за чемпионский титул.

И фактор Федотова станет ключевым. «Армейцы», похоже, наконец-то угадали с выбором тренером.

Ставка — победа ЦСКА за 1.88.