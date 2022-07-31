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    ЦСКА продлит серию побед?

    «Нижний Новгород» — ЦСКА. Ставка (к. 1.88) и прогноз на РПЛ 31 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — ЦСКА
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    ЦСКА не потерял ни одного очка в первых двух турах РПЛ
    Московский ЦСКА сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура чемпионата России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 15:00 мск. «Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Июля 2022 года
    Нижний Новгород
  • Нижний Новгород
    •  Нижний Новгород 15:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице РПЛ после первых двух туров, в которых набрал одно очко.

    В стартовом матче нижегородцы сыграли вничью с «Локомотивом». Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

    Коэффициенты матча Нижний Новгород — ЦСКА

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.80
  • Ставка
    •

    При этом интересно, что с 28-й минуты «Нижний Новгород» играл в меньшинстве, но «железнодорожники» все равно не смогли дожать соперника.

    Календарь и таблица РПЛ

    Во втором туре «Нижний Новгород» проиграл на поле «Химкам» — 3:0. В этом матче команда Михаила Галактионова неплохо провела первый тайм, но после перерыва капитулировала, пропустив три мяча.

    ЦСКА

    ЦСКА тем временем единолично возглавляет турнирную таблицу. «Армейцы» — единственные, кто после двух туров не потеряли ни одного очка.

    Новую кампанию ЦСКА начал с победы над «Уралом» (2:0) благодаря голам Ивана Облякова и Хосе Карраскаля.

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    Судя по всему, ЦСКА после назначения Владимира Федотова на пост главного тренера станет основным и, возможно, единственным конкурентом «Зенита» в этом чемпионате.

    Прогноз и ставка

    На «Нижний Новгород» в этом матче можно поставить за 4.65, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу ЦСКА — за 1.88.

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    После первых матчей можно сделать осторожное предположение, что ЦСКА действительно способен создать интригу в борьбе за чемпионский титул.

    И фактор Федотова станет ключевым. «Армейцы», похоже, наконец-то угадали с выбором тренером.

    Ставка — победа ЦСКА за 1.88.

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    «Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. ЦСКА продлит серию побед?
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