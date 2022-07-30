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    «Порту» уверенно заберет трофей

    «Порту» — «Тондела». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Суперкубок Португалии, 30 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Тондела»
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    Фрагмент матча
    «Порту» и «Тондела» сразятся за Суперкубок Португалии на нейтральном поле. Матч состоится 30 июля, начало — 22:45 (мск). «Порту» — «Тондела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Суперкубок 30 Июля 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 22:45 Тондела Тондела
  • Тондела
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    «Порту»

    «Драконы» как обладатели Кубка Португалии и чемпионы страны в Суперкубке получают финалиста Кубка — «Тонделу».

    Команда Консейсау довольно неплохо проводит межсезонье, им удалось сохранить состав в большинстве своем, а значит цели на сезон не меняются и только усиливаются.

    Коэффициенты матча Порту — Тондела

  • 1
  • 1.13
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 21.00
  • Ставка
    •

    В предсезонке «Порту» обыграл французский «Монако» со счетом 2:1 и соотечественников «Портимоненси» со счетом 1:0.

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    Беспроигрышная домашняя серия «драконов» длится уже 8 матчей подряд, в которых они почти каждого соперника выигрывали с минимальной разницей в 2 мяча.

    «Тондела»

    «Желто-зеленые» прошлый сезон завершили в зоне вылета на 17-м месте набрав всего 28 очков после 34 сыгранных матчей. И каким то чудом команда смогла дойти до финала Кубка Португалии.

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    • Тогда «Тондела» в финале кубка от «бело-синих» получила разгромное поражение со счетом 1:3, а по ходу сезона в Примейре были 1:3 и 0:4 от «Порту», так что этот матч должен пройти без интриги.

    По предсезонкам «желто-зеленые» также совсем не впечатляют — 1:1 с «Санта Кларой» и «Жил Висенте» и поражение от «Хоспиталя» 0:1. Уровень «Порту» настолько выше, что здесь «Тонделе» не позавидуешь, да и форму команда, судя по предсезонные матчам, ещё не набрала.

    «Тондела» не может одержать победу в выездных матчах уже 7 матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Порту» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают взять за 9.00, а победу «Тонделы» — за 24.00.

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    Прогноз - Никаких сомнений, что «Порту» должен спокойно на классе заработать Суперкубок. «Драконы» уже в предсезонке показывают себя неплохо, обладают более мастеровитым и индивидуально сильным составом, поэтому как обычно «бело-голубые» разгромят соперника.

    Ставка - Победа «Порту» с форой (-2) за 1.80.

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    «Порту» — «Тондела»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. «Порту» уверенно заберет трофей
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