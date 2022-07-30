«Порту» и «Тондела» сразятся за Суперкубок Португалии на нейтральном поле. Матч состоится 30 июля, начало — 22:45 (мск). «Порту» — «Тондела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Драконы» как обладатели Кубка Португалии и чемпионы страны в Суперкубке получают финалиста Кубка — «Тонделу».

Команда Консейсау довольно неплохо проводит межсезонье, им удалось сохранить состав в большинстве своем, а значит цели на сезон не меняются и только усиливаются.

Коэффициенты матча Порту — Тондела 1 1.13 X 8.00 2 21.00 Ставка

В предсезонке «Порту» обыграл французский «Монако» со счетом 2:1 и соотечественников «Портимоненси» со счетом 1:0.

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Беспроигрышная домашняя серия «драконов» длится уже 8 матчей подряд, в которых они почти каждого соперника выигрывали с минимальной разницей в 2 мяча.

«Тондела»

«Желто-зеленые» прошлый сезон завершили в зоне вылета на 17-м месте набрав всего 28 очков после 34 сыгранных матчей. И каким то чудом команда смогла дойти до финала Кубка Португалии.

Тогда «Тондела» в финале кубка от «бело-синих» получила разгромное поражение со счетом 1:3, а по ходу сезона в Примейре были 1:3 и 0:4 от «Порту», так что этот матч должен пройти без интриги.

По предсезонкам «желто-зеленые» также совсем не впечатляют — 1:1 с «Санта Кларой» и «Жил Висенте» и поражение от «Хоспиталя» 0:1. Уровень «Порту» настолько выше, что здесь «Тонделе» не позавидуешь, да и форму команда, судя по предсезонные матчам, ещё не набрала.

«Тондела» не может одержать победу в выездных матчах уже 7 матчей подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Порту» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают взять за 9.00, а победу «Тонделы» — за 24.00.

Прогноз - Никаких сомнений, что «Порту» должен спокойно на классе заработать Суперкубок. «Драконы» уже в предсезонке показывают себя неплохо, обладают более мастеровитым и индивидуально сильным составом, поэтому как обычно «бело-голубые» разгромят соперника.

Ставка - Победа «Порту» с форой (-2) за 1.80.