30 июля состоится очередной тур в регулярном чемпионате МЛС, в котором «Лос-Анджелес» дома сыграет с «Сиэтл Саундерс». Начало поединка запланировано на 06:00 по мск. «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» на текущий момент занимает первое место в Западной конференции, имея в своем 45 очками после 21 проведенного матча. Отрыв от ближайшего преследователя составляет четыре пункта.

Отметим, что «золотисто-черные» потерпели только одно поражение за прошедшие десять игр первенства. Еще в этот период они раз сыграли вничью и добились восьми побед.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс 1 1.55 X 4.40 2 5.60 Ставка

К данному же поединку команда походит с серией из трех выигрышей подряд. В минувшем тура она на выезде справилась со «Спортингом Канзас-Сити», выиграв 2:0.

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На своем поле «Лос-Анджелес» побеждал в каждом из четырех последних матчей, забивая как минимум по два гола.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» с 29 очками в этой же конференции разместился на девятой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на один балл.

В своей последней проведенной игре «жители залива» на своем поле нанесли поражение «Колорадо Рэпидс», выиграв со счетом 2:1. До этого они проиграли три поединка подряд, не забив в этот период ни одного гола.

У клуба из штата Вашингтон вне родных стен три поражения за последние четыре поединка при одном выигрышном результате.

В шести последних очных противостояниях этих клубов соблюдается полный паритет. Они по два раза обыграли друг друга и две встречи свели мировыми исходами.

Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лос-Анджелес» предлагают — 1.57.

На викторию «Сиэтл Саундерс» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.40.

Калифорнийцы набрали просто потрясающий ход и на своем поле, где они особо сильны, должны обыгрывать неубедительного соперника, пробив фору в -1.