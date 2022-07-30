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    «Лос-Анджелес» продлит свою победную серию

    «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, МЛС, 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс»
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    «Лос-Анджелес»
    30 июля состоится очередной тур в регулярном чемпионате МЛС, в котором «Лос-Анджелес» дома сыграет с «Сиэтл Саундерс». Начало поединка запланировано на 06:00 по мск. «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Июля 2022 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 06:00 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
  • Сиэтл
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    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» на текущий момент занимает первое место в Западной конференции, имея в своем 45 очками после 21 проведенного матча. Отрыв от ближайшего преследователя составляет четыре пункта.

    Отметим, что «золотисто-черные» потерпели только одно поражение за прошедшие десять игр первенства. Еще в этот период они раз сыграли вничью и добились восьми побед.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
    •

    К данному же поединку команда походит с серией из трех выигрышей подряд. В минувшем тура она на выезде справилась со «Спортингом Канзас-Сити», выиграв 2:0.

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    На своем поле «Лос-Анджелес» побеждал в каждом из четырех последних матчей, забивая как минимум по два гола.

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл Саундерс» с 29 очками в этой же конференции разместился на девятой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на один балл.

    В своей последней проведенной игре «жители залива» на своем поле нанесли поражение «Колорадо Рэпидс», выиграв со счетом 2:1. До этого они проиграли три поединка подряд, не забив в этот период ни одного гола.

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    • У клуба из штата Вашингтон вне родных стен три поражения за последние четыре поединка при одном выигрышном результате.

    В шести последних очных противостояниях этих клубов соблюдается полный паритет. Они по два раза обыграли друг друга и две встречи свели мировыми исходами.

    Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лос-Анджелес» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Сиэтл Саундерс» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.40.

    Калифорнийцы набрали просто потрясающий ход и на своем поле, где они особо сильны, должны обыгрывать неубедительного соперника, пробив фору в -1.

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    «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. «Лос-Анджелес» продлит свою победную серию
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