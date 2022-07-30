«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» на текущий момент занимает первое место в Западной конференции, имея в своем 45 очками после 21 проведенного матча. Отрыв от ближайшего преследователя составляет четыре пункта.
Отметим, что «золотисто-черные» потерпели только одно поражение за прошедшие десять игр первенства. Еще в этот период они раз сыграли вничью и добились восьми побед.
Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс
К данному же поединку команда походит с серией из трех выигрышей подряд. В минувшем тура она на выезде справилась со «Спортингом Канзас-Сити», выиграв 2:0.
На своем поле «Лос-Анджелес» побеждал в каждом из четырех последних матчей, забивая как минимум по два гола.
«Сиэтл Саундерс»
«Сиэтл Саундерс» с 29 очками в этой же конференции разместился на девятой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на один балл.
В своей последней проведенной игре «жители залива» на своем поле нанесли поражение «Колорадо Рэпидс», выиграв со счетом 2:1. До этого они проиграли три поединка подряд, не забив в этот период ни одного гола.
У клуба из штата Вашингтон вне родных стен три поражения за последние четыре поединка при одном выигрышном результате.
В шести последних очных противостояниях этих клубов соблюдается полный паритет. Они по два раза обыграли друг друга и две встречи свели мировыми исходами.
Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лос-Анджелес» предлагают — 1.57.
На викторию «Сиэтл Саундерс» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.40.
Калифорнийцы набрали просто потрясающий ход и на своем поле, где они особо сильны, должны обыгрывать неубедительного соперника, пробив фору в -1.