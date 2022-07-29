«Оденсе»
После двух туров хозяева так и не разжились победой. У них поражение и ничья. После этих результатов «Оденсе» с одним пунктом занимает предпоследнее 11 место в таблице.
18 июля команда стартовала с поражения от «Норшелланна». Соперник забил по голу в каждом тайме — один в самом начале и второй в самом конце поединка.
Во втором туре «Оденсе» был близок к тому, чтобы набрать 3 очка. Ведя в счете после первого тайма 2:0, коллектив пропустил два в ответ с 75-й по 78 минуту встречи. В итоге игра закончилась вничью 2:2.
В прошлом сезоне «полосатые» закончили на 8 месте в группе вылета. На данный момент их безвыигрышная серия в чемпионате составляет 6 матчей.
«Митьюлланд»
Гости же в прошлом сезоне боролись за титул, но уступили 3 очка «Копенгагену». Тем не менее второе место позволило команде попасть в квалификацию Лиги чемпионов.
«Митьюлланд» стартовал неуверенно. Он сыграл вничью с «Раннерс» (1:1) и проиграл «Силькеборгу» 1:3.
В июле «волки» добыли путевку в третий раунд отборочного цикла ЛЧ благодаря победе над АЕК Ларнака. Счет по сумме двух встреч составил 2:2 и победу удалось оформить уже в серии пенальти.
Отметим, что до поражения в прошлом туре «Митьюлланд» не проигрывал в чемпионате 9 матчей.
Прогноз и ставка
В преддверии поединка мы имеет осторожную оценку команд. Букмекеры дают 3.40 на «Оденсе» и 2.06 на «Митьюлланд».
«Митьюлланд» слабо начал этот сезон. Первое за долгое время поражение в чемпионате свидетельствует о том, что команда находится не в лучших своих кондициях. Вдобавок она провела два непростых матча в квалификации ЛЧ.
«Оденсе» будет играть дома. У него было больше времени на отдых. Учитывая, что гостям пришлось делать перелет из Кипра, у них осталось меньше времени на подготовку к поединку. Хозяева этим воспользуются и навяжут борьбу. Рекомендуемая ставка — «Оденсе» не проиграет (к.