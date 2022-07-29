«Оденсе» и «Митьюлланд» сыграют 29 июля в матче 3 тура чемпионата Дании. Игра начнется в 20:00 мск. «Оденсе» — «Митьюлланд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оденсе»

После двух туров хозяева так и не разжились победой. У них поражение и ничья. После этих результатов «Оденсе» с одним пунктом занимает предпоследнее 11 место в таблице.

18 июля команда стартовала с поражения от «Норшелланна». Соперник забил по голу в каждом тайме — один в самом начале и второй в самом конце поединка.

Во втором туре «Оденсе» был близок к тому, чтобы набрать 3 очка. Ведя в счете после первого тайма 2:0, коллектив пропустил два в ответ с 75-й по 78 минуту встречи. В итоге игра закончилась вничью 2:2.

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В прошлом сезоне «полосатые» закончили на 8 месте в группе вылета. На данный момент их безвыигрышная серия в чемпионате составляет 6 матчей.

«Митьюлланд»

Гости же в прошлом сезоне боролись за титул, но уступили 3 очка «Копенгагену». Тем не менее второе место позволило команде попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

«Митьюлланд» стартовал неуверенно. Он сыграл вничью с «Раннерс» (1:1) и проиграл «Силькеборгу» 1:3.

В июле «волки» добыли путевку в третий раунд отборочного цикла ЛЧ благодаря победе над АЕК Ларнака. Счет по сумме двух встреч составил 2:2 и победу удалось оформить уже в серии пенальти.

Отметим, что до поражения в прошлом туре «Митьюлланд» не проигрывал в чемпионате 9 матчей.

Прогноз и ставка

В преддверии поединка мы имеет осторожную оценку команд. Букмекеры дают 3.40 на «Оденсе» и 2.06 на «Митьюлланд».

«Митьюлланд» слабо начал этот сезон. Первое за долгое время поражение в чемпионате свидетельствует о том, что команда находится не в лучших своих кондициях. Вдобавок она провела два непростых матча в квалификации ЛЧ.