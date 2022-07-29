«Краковия» и «Легия» Варшава сыграют 29 июля в матче 3 тура чемпионата Польши. Игра начнется в 21:30 мск. «Краковия» — «Легия» Варшава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краковия»

В прошлом сезоне «Краковия» заняла девятое место в польском чемпионате. Клуб опередил своего нынешнего соперника на три очка.

Нынешнее первенство команда начала успешно. В первом туре она обыграла «Горник» (2:0), а во втором — «Корону» (2:0).

Таким образом, коллектив по итогам двух поединков занимает вторую позицию, уступая лидеру «Висле» Плоцк по дополнительным показателям.

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Краковчане выиграли пять последних четырех поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские матчи.

«Легия» Варшава

По итогам прошлой кампании Экстраклассы «Легия» Варшава заняла место в середине таблицы, финишировав на 10-й строчке.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Польши команда упустила победу над «Короной» (1:1) и победила «Заглембе» (2:0).

В нынешнем сезоне национального первенства клуб находится на четвертой позиции с отставанием в два балла от соперника и лидера.

В последних четырех поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, варшавяне не знают поражений при двух победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.