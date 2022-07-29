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    Остановит ли «Легия» «Краковию»?

    «Краковия» — «Легия» Варшава. Прогноз (к. 2.10), ставки на футбол, Экстракласса, 29 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Легия
    Прогноз и ставки на «Краковия» — «Легия» Варшава
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    «Легия» занимает 4-е место
    «Краковия» и «Легия» Варшава сыграют 29 июля в матче 3 тура чемпионата Польши. Игра начнется в 21:30 мск. «Краковия» — «Легия» Варшава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Польша. Экстракласа 29 Июля 2022 года
    Краковия
  • Краков
    •  Краковия 21:30 Легия Легия
  • Варшава
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    «Краковия»

    В прошлом сезоне «Краковия» заняла девятое место в польском чемпионате. Клуб опередил своего нынешнего соперника на три очка.

    Нынешнее первенство команда начала успешно. В первом туре она обыграла «Горник» (2:0), а во втором — «Корону» (2:0).

    Таким образом, коллектив по итогам двух поединков занимает вторую позицию, уступая лидеру «Висле» Плоцк по дополнительным показателям.

    Все прогнозы на футбол

    Краковчане выиграли пять последних четырех поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские матчи.

    «Легия» Варшава

    По итогам прошлой кампании Экстраклассы «Легия» Варшава заняла место в середине таблицы, финишировав на 10-й строчке.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Польши команда упустила победу над «Короной» (1:1) и победила «Заглембе» (2:0).

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  • 27/07/2022

    • В нынешнем сезоне национального первенства клуб находится на четвертой позиции с отставанием в два балла от соперника и лидера.

    В последних четырех поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, варшавяне не знают поражений при двух победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

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    «Краковия» — «Легия» Варшава: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Легия» «Краковию»?
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