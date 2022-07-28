ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оправдался ли трансфер Джека Грилиша?Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными? Джесси ЛингардЗачем Лингард перешел в «Ноттингем» Юлиан НагельсманнЛето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками
  • 12:48
    • Черышев: Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров
  • 11:37
    • Де Йонг не покинет «Барсу», пока не получит задолженность по зарплате
  • 11:19
    • Мозес может покинуть «Спартак». Жена нигерийца не хочет жить в России
  • 11:04
    • Стало известно, когда Караваев и Мантуан вернутся в общую группу «Зенита»
  • 10:27
    • Wildberries станет техническим партнером «Спартака» вместо Nike с сезона-2023/24
    Все новости спорта

    Боснийский чемпион снова будет сильнее албанского

    «Зриньски» — «Тирана». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Лиги конференций, 28 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Зриньски» — «Тирана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зриньски»
    28 июля в ответном поединке 2-го раунда квалификации боснийский «Зриньски» на своем поле сыграет против албанской «Тираны». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Зриньски» — «Тирана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Зриньски
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Зриньски 22:00 Тирана Тирана
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Зриньски»

    «Зриньски» после 4-летнего прерывал в прошлом сезоне вновь стал чемпионом Боснии и получил право играть в Лиге чемпионов с первого раунда отбора.

    И в самом престижном еврокубке клуб из Мостара не задержался, но попортил нервы молдавскому «Шерифу», пропустив всего один гол в двух встречах, да и тот на выезде.

    В выездной же игре со своим предстоящим противником «дворяне» добились минимальной победы со счетом 1:0, после чего в чемпионате страны они проиграли дома «Железничару» 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что на своем поле «Зриньски» выступает очень даже неплохо, уступив всего один раз на отрезке десяти последних еврокубковых игр.

    «Тирана»

    «Тирана» в прошлом сезоне также стала чемпионом своей страны, добыв золотые медали второй раз за последние три сезона.

    Аналогично своему предстоящему противнику, коллектив стартовал с первого раунда квалификации в Лиги чемпионов, но отыграл он там гораздо хуже.

  • Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными?
  • Разбираемся, почему так много дорогостоящих трансферов в футболе проваливаются
  • Сегодня

    • Там он в двух поединках проиграл «Дюделанжу» из Люксембурга — 1:2 и 0:1. После чего уступил и дома предстоящему противнику. Таким образом столичный клуб продлил свою проигрышную серию в официальных играх до пяти встреч подряд.

    К слову, за всю историю выступлений в еврокубках албанский клуб ни разу не пробивался в следующий раунд, если уступал в первом матче.

    Прогноз и ставка на «Зриньски» — «Тирана»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зриньски» — 1.65, победа «Тираны» — 5.20, ничья — 3.67.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Проход: «Зриньски» — 1.08; «Тираны» — 7.90.

    И во втором поединке данного противостояния ожидаем виктории боснийцев, которые в первой игре выглядели значительно лучше. Но на этот раз их виктория должна быть более убедительной.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Родионов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салернитана — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Швентек — Фрех
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Лайович — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер Эскальдес — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Цюрих — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Мальмё — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч АИК — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вольфсбергер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нумансия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зриньски» — «Тирана»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Боснийский чемпион снова будет сильнее албанского
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры