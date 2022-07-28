28 июля в ответном поединке 2-го раунда квалификации боснийский «Зриньски» на своем поле сыграет против албанской «Тираны». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Зриньски» — «Тирана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зриньски»

«Зриньски» после 4-летнего прерывал в прошлом сезоне вновь стал чемпионом Боснии и получил право играть в Лиге чемпионов с первого раунда отбора.

И в самом престижном еврокубке клуб из Мостара не задержался, но попортил нервы молдавскому «Шерифу», пропустив всего один гол в двух встречах, да и тот на выезде.

В выездной же игре со своим предстоящим противником «дворяне» добились минимальной победы со счетом 1:0, после чего в чемпионате страны они проиграли дома «Железничару» 1:2.

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Отметим, что на своем поле «Зриньски» выступает очень даже неплохо, уступив всего один раз на отрезке десяти последних еврокубковых игр.

«Тирана»

«Тирана» в прошлом сезоне также стала чемпионом своей страны, добыв золотые медали второй раз за последние три сезона.

Аналогично своему предстоящему противнику, коллектив стартовал с первого раунда квалификации в Лиги чемпионов, но отыграл он там гораздо хуже.

Там он в двух поединках проиграл «Дюделанжу» из Люксембурга — 1:2 и 0:1. После чего уступил и дома предстоящему противнику. Таким образом столичный клуб продлил свою проигрышную серию в официальных играх до пяти встреч подряд.

К слову, за всю историю выступлений в еврокубках албанский клуб ни разу не пробивался в следующий раунд, если уступал в первом матче.

Прогноз и ставка на «Зриньски» — «Тирана»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зриньски» — 1.65, победа «Тираны» — 5.20, ничья — 3.67.

Проход: «Зриньски» — 1.08; «Тираны» — 7.90.

И во втором поединке данного противостояния ожидаем виктории боснийцев, которые в первой игре выглядели значительно лучше. Но на этот раз их виктория должна быть более убедительной.