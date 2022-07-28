ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнЛето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками Йохан КройффЛучшие выпускники академии «Аякса» всех времен: от Кройффа до Бергкампа, Клюйверта и де Лигта Гальтье стал новым рулевым ПСЖ этим летомС Гальтье ПСЖ также не выиграет Лигу чемпионов
    Все новости спорта

    Командам не хватит 90 минут?

    «Сакраменто Репаблик» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, Кубок США, 28 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Сакраменто Репаблик» — «Спортинг Канзас-Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спортинг Канзас-Сити»
    В полуфинале Кубка США по футболу «Сакраменто Репаблик» на своем поле сыграет против «Спортинг Канзас-Сити». Поединок пройдет 28 июля и начнется в 05:30 по мск. «Сакраменто Репаблик» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. Кубок 28 Июля 2022 года
    Sacramento Republic FC
  • США. Кубок
    •  Sacramento Republic FC 05:30 Спортинг Канзас Сити Спортинг Канзас Сити
  • Канзас Сити
    •

    «Сакраменто Репаблик»

    «Сакраменто Репаблик» выступает в Чемпионшипе ЮСЛ, второй по уровню футбольной лиге США. Сейчас он там идет восьмым, рискуя пролететь мимо плей-офф.

    К данной игре калифорнийцы подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которая пришлась на матчи чемпионата. В этот период они поровну поделили мировые и поражения.

    Что касается кубкового розыгрыша, то там коллектив преодолел уже пять этапов. На первых трех он убрал со своего пути команды из низших лиг, играя каждый раз дома.

    Все прогнозы на футбол

    На последующих двух стадиях «Сакраменто Репаблик» выбил клубы из МЛС, поочередно справившись на своем поле с «Сан-Хосе» 2:0 и на выезде с «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:1.

    «Спортинг Канзас-Сити»

    «Спортинг Канзас-Сити» — представитель МЛС. И этот сезон он там проваливает, замыкая на данный момент турнирную таблицу своей конференции.

    К данной игре «волшебники» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией. Начали они этот период с мирового исхода, а продолжили двумя фиаско подряд.

  • Лучшие выпускники академии «Аякса» всех времен: от Кройффа до Бергкампа, Клюйверта и де Лигта
  • Рейтинг лучших выпускников в истории академии амстердамского «Аякса»
  • Вчера

    • В данном кубковом соревновании коллектив преодолел три этапа. В 1/16 финала он только по итогам овертайма смог сломить сопротивление «Далласа», выиграв со счетом 4:2.

    После этого «Спортинг Канзас-Сити» поочередно дома справился с «Хьюстон Динамо» 2:1 и с низшелиговым клубом «Юнион Омаха» 6:0.

    Прогноз и ставка на «Сакраменто Репаблик» — «Спортинг Канзас-Сити»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спортинг Канзас-Сити» — 2.55, победа «Сакраменто Репаблик» — 2.80, ничья — 3.30.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Проход: «Спортинг Канзас-Сити» — 1.82; «Сакраменто Репаблик» — 1.98.

    Обе команды проводят слабый сезон в чемпионате, поэтому весь упор сделаю на этот кубковый матч, строго отыграв у своих ворот, так что им вполне может не хватить 90 минут для определения победителя.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алис — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруксби — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч АЕК — Мидтьюлланд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Линкольн — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сок — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шериф — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бешикташ — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ТНС — Викингур Рейкьявик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шевченко — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  3.22
  • Прогноз на матч Дюделанж — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аякс — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Балкани — Ла Фиорита
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сакраменто Репаблик» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Командам не хватит 90 минут?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры