В полуфинале Кубка США по футболу «Сакраменто Репаблик» на своем поле сыграет против «Спортинг Канзас-Сити». Поединок пройдет 28 июля и начнется в 05:30 по мск. «Сакраменто Репаблик» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто Репаблик»

«Сакраменто Репаблик» выступает в Чемпионшипе ЮСЛ, второй по уровню футбольной лиге США. Сейчас он там идет восьмым, рискуя пролететь мимо плей-офф.

К данной игре калифорнийцы подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которая пришлась на матчи чемпионата. В этот период они поровну поделили мировые и поражения.

Что касается кубкового розыгрыша, то там коллектив преодолел уже пять этапов. На первых трех он убрал со своего пути команды из низших лиг, играя каждый раз дома.

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На последующих двух стадиях «Сакраменто Репаблик» выбил клубы из МЛС, поочередно справившись на своем поле с «Сан-Хосе» 2:0 и на выезде с «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:1.

«Спортинг Канзас-Сити»

«Спортинг Канзас-Сити» — представитель МЛС. И этот сезон он там проваливает, замыкая на данный момент турнирную таблицу своей конференции.

К данной игре «волшебники» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией. Начали они этот период с мирового исхода, а продолжили двумя фиаско подряд.

В данном кубковом соревновании коллектив преодолел три этапа. В 1/16 финала он только по итогам овертайма смог сломить сопротивление «Далласа», выиграв со счетом 4:2.

После этого «Спортинг Канзас-Сити» поочередно дома справился с «Хьюстон Динамо» 2:1 и с низшелиговым клубом «Юнион Омаха» 6:0.

Прогноз и ставка на «Сакраменто Репаблик» — «Спортинг Канзас-Сити»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спортинг Канзас-Сити» — 2.55, победа «Сакраменто Репаблик» — 2.80, ничья — 3.30.

Проход: «Спортинг Канзас-Сити» — 1.82; «Сакраменто Репаблик» — 1.98.

Обе команды проводят слабый сезон в чемпионате, поэтому весь упор сделаю на этот кубковый матч, строго отыграв у своих ворот, так что им вполне может не хватить 90 минут для определения победителя.