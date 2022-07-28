В четверг, 28 июля «Осиек» примет «Кызылжар» в рамках ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Поединок начнётся в 21:30 (мск). «Осиек» — «Кызылжар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осиек»

«Осиек» стартовал с победы в еврокубках. В первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций бронзовый призёр Хорватии переиграл «Кызылжар» из Казахстана (2:1).

Хорватская команда могла привезти из Казахстана преимущество посолиднее. Если бы не автогол Неясмича.

Победу «Осиеку» принесли голы поигравшие в чемпионате Казахстана Топчагич и Кляйнхайслер.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Бело-голубые» уже стартовали в чемпионате Хорватии. «Осиек» провел матчи двух туров. В 1-м была одержана победа над ФК «Горица» (2:1), во 2-м — поражение от «Локомотива» Загреб (1:2).

«Кызылжар»

«Кызылжар» дебютант еврокубков. Ранее команда не играла в турнирах УЕФА. После первой встречи с хорватами — казахи оставили приятное впечатление. Да, и шансы у клуба на выход в 3-й раунд Лиги конференций всё еще есть.

В случае успеха «Кызылжар» в следующем этапе отбора может встретиться с победителем пары «Ботев» (Болгария) — АПОЭЛ (Кипр).

В чемпионате Казахстана сейчас мини-пауза. «Кызылжар» пока проводит сезон не лучшим образом. Клуб идет на 12 месте из 14 команд.

В 15 матчах «Кызылжар» набрал 15 очков: 3 победы, 6 ничьих и 6 поражений. Следующий матч внутреннего первенства команда проведет в гостях против второй команды чемпионата — «Астаны» 21 августа.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осиека» предлагают поставить за 1.39.

Ничья оценивается в 4.44, на успех «Кызылжара» — за 7.60.

Ожидаем от соперников атакующего футбола. «Кызылжар» отойдет от оборонительной игры, так как счет вынуждает действовать. В свою очередь «Осиек» умеет играть первым номером.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84