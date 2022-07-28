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    «Осиек» добьёт соперника и выйдет в следующий раунд?

    «Осиек» — «Кызылжар». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    «Осиек»
    В четверг, 28 июля «Осиек» примет «Кызылжар» в рамках ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Поединок начнётся в 21:30 (мск). «Осиек» — «Кызылжар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Осиек
  • Осиек
    •  Осиек 21:30 Кызыл-Жар Кызыл-Жар
  • Петропавловск
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    «Осиек»

    «Осиек» стартовал с победы в еврокубках. В первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций бронзовый призёр Хорватии переиграл «Кызылжар» из Казахстана (2:1).

    Хорватская команда могла привезти из Казахстана преимущество посолиднее. Если бы не автогол Неясмича.

    Победу «Осиеку» принесли голы поигравшие в чемпионате Казахстана Топчагич и Кляйнхайслер.

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    «Бело-голубые» уже стартовали в чемпионате Хорватии. «Осиек» провел матчи двух туров. В 1-м была одержана победа над ФК «Горица» (2:1), во 2-м — поражение от «Локомотива» Загреб (1:2).

    «Кызылжар»

    «Кызылжар» дебютант еврокубков. Ранее команда не играла в турнирах УЕФА. После первой встречи с хорватами — казахи оставили приятное впечатление. Да, и шансы у клуба на выход в 3-й раунд Лиги конференций всё еще есть.

    В случае успеха «Кызылжар» в следующем этапе отбора может встретиться с победителем пары «Ботев» (Болгария) — АПОЭЛ (Кипр).

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    • В чемпионате Казахстана сейчас мини-пауза. «Кызылжар» пока проводит сезон не лучшим образом. Клуб идет на 12 месте из 14 команд.

    В 15 матчах «Кызылжар» набрал 15 очков: 3 победы, 6 ничьих и 6 поражений. Следующий матч внутреннего первенства команда проведет в гостях против второй команды чемпионата — «Астаны» 21 августа.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осиека» предлагают поставить за 1.39.

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    Ничья оценивается в 4.44, на успех «Кызылжара» — за 7.60.

    Ожидаем от соперников атакующего футбола. «Кызылжар» отойдет от оборонительной игры, так как счет вынуждает действовать. В свою очередь «Осиек» умеет играть первым номером.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84

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    «Осиек» — «Кызылжар»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. «Осиек» добьёт соперника и выйдет в следующий раунд?
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