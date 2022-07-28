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    Оппоненты выдадут очередной верховой матч?

    «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллз». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Кубок США, 28 июля 2022 года

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    «Орландо Сити» на своем поле примет «Нью-Йорк Ред Буллз» в полуфинале Кубка США. Игра пройдет в ночь на 28 июля и начнется в 02:30 по мск. «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. Кубок 28 Июля 2022 года

    «Орландо Сити»

    К данной стадии кубкового турнира «Орландо Сити» прошел четверых соперников, имея на каждой стадии трудности.

    Так, на первых двух этапах «львы» на домашнем поле по 2:1 переиграли «Тампа Бэй Раудис» и «Филадельфию Юнион». После этого они выбивали своих соперников только по пенальти.

    В 1/8 финала коллектив на домашней арене справился с «Интер Майами», а потом выбил «Нэшвилл», также проведя домашнюю встречу. Оба раза в основное время была мировая 1:1.

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    В регулярном чемпионате МЛС «Орландо Сити» идет пятом месте в своей конференции и должен пробиться в плей-офф. Вот уже как три игры клуб выиграть не может, дважды сыграв вничью при одном фиаско.

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    «Нью-Йорк Ред Буллз» также преодолел четыре стадии в данном кубковом розыгрыше. На первых двух он не имел проблем с командами из низов.

    В последующих двух этапах «быки» тоже побеждали уверенно, поочередно на свой арене справившись с «Шарлотт» 3:1 и с «Нью-Йорк Сити» 3:0.

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    • В регулярном первенстве команда идет на две строки в турнирной таблице выше предстоящего противника, имея в активе на шесть очков больше.

    У «Нью-Йорк Ред Буллз» за последние пять игр три выигрыша, одно поражение и одна мировая.

    Отметим, что «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл у «Орландо Сити» в минувших трех очных встречах — 2:1, 3:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллз»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Орландо Сити» — 2.53, победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — 2.72, ничья — 3.48.

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    Проход: «Орландо Сити» — 1.85; «Нью-Йорк Ред Буллз» — 1.95.

    В большинстве случаев в последнее время эти команды играли по верхам, пробивая тотал в 2,5 мяча. Так что и на этот раз вполне можно ждать результативной игры в исполнении этих команда.

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    «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты выдадут очередной верховой матч?
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