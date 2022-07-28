В четверг, 28 июля «Левадия» на своём поле примет «Хибернианс». Это ответная игра второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 20:00 (мск). «Левадия» — «Хибернианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Левадия»

Чемпион Эстонии в боевом матче второго раунда Лиги конференций проиграл чемпиону Мальты (2:3).

При этом все самое интересное произошло в концовке поединка. «Левадия» за три минуты до финального свистка дважды сокращала счёт до минимума, но уйти от поражения клуб так и не смог.

А начался евросезон «Левадии» в Лиге чемпионов. В предварительном раунде чемпион Эстонии проиграл «Викингуру» (1:6).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Эстонии «Левадия» идёт на 2-м месте. В чемпионской гонке клуб пытается угнаться за «Флорой». Соперников разделяют 5 очков.

Матчи 21-го тура состоятся 31-го июля. «Левадия» дома примет «Легион».

«Хибернианс»

Шикарная победа в первом матче даёт чемпиону Мальты возможность побороться за 3-й отборочный раунд Лиги конференций.

«Хибернианс» также стартовал в Лиге чемпионов. Только команда играла в 1-м отборочном раунде, где не смогла оказать сопротивление чемпиону Ирландии — «Шэмрок Роверс» (0:3).

В прошлом году «Хибернианс» также не смог пройти первую стадию отбора самого престижного клубного турнира Европы. Тогда мальтийский чемпион потерпел неудачу в дуэли с «Флорой». Теперь есть возможность взять реванш у другого эстонского клуба — «Левадии».

Победитель нашей пары в следующем раунде Лиги конференций встретится с чемпионом Латвии — РФШ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Левадию» за 1.68, ничья оценивается в 3.68, на успех «Хибернианс» — за 4.82

Прогноз — «Левадия» сейчас на ходу. Команда в игровом тонусе, параллельно с Лигой конференций проходят матчи чемпионата Эстонии. Несмотря на гостевое поражение, эстонцы по-прежнему являются фаворитами пары.

Ставка — «Левадия» пройдёт в следующий этап Лиги конференций с коэффициентом 1.99