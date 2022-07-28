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    Чемпион Эстонии проявит характер?

    «Левадия» — «Хибернианс». Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Фрагмент матча «Хиберниан» — «Левадия»
    В четверг, 28 июля «Левадия» на своём поле примет «Хибернианс». Это ответная игра второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 20:00 (мск). «Левадия» — «Хибернианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Левадия
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    •  Левадия 20:00 Хайберниан Хайберниан
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Левадия»

    Чемпион Эстонии в боевом матче второго раунда Лиги конференций проиграл чемпиону Мальты (2:3).

    При этом все самое интересное произошло в концовке поединка. «Левадия» за три минуты до финального свистка дважды сокращала счёт до минимума, но уйти от поражения клуб так и не смог.

    А начался евросезон «Левадии» в Лиге чемпионов. В предварительном раунде чемпион Эстонии проиграл «Викингуру» (1:6).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Эстонии «Левадия» идёт на 2-м месте. В чемпионской гонке клуб пытается угнаться за «Флорой». Соперников разделяют 5 очков.

    Матчи 21-го тура состоятся 31-го июля. «Левадия» дома примет «Легион».

    «Хибернианс»

    Шикарная победа в первом матче даёт чемпиону Мальты возможность побороться за 3-й отборочный раунд Лиги конференций.

    «Хибернианс» также стартовал в Лиге чемпионов. Только команда играла в 1-м отборочном раунде, где не смогла оказать сопротивление чемпиону Ирландии — «Шэмрок Роверс» (0:3).

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    • В прошлом году «Хибернианс» также не смог пройти первую стадию отбора самого престижного клубного турнира Европы. Тогда мальтийский чемпион потерпел неудачу в дуэли с «Флорой». Теперь есть возможность взять реванш у другого эстонского клуба — «Левадии».

    Победитель нашей пары в следующем раунде Лиги конференций встретится с чемпионом Латвии — РФШ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Левадию» за 1.68, ничья оценивается в 3.68, на успех «Хибернианс» — за 4.82

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    Прогноз — «Левадия» сейчас на ходу. Команда в игровом тонусе, параллельно с Лигой конференций проходят матчи чемпионата Эстонии. Несмотря на гостевое поражение, эстонцы по-прежнему являются фаворитами пары.

    Ставка — «Левадия» пройдёт в следующий этап Лиги конференций с коэффициентом 1.99

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    «Левадия» — «Хибернианс»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Чемпион Эстонии проявит характер?
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