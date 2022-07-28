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    «Милсами» — «КуПС». Прогноз, ставка (к. 2.89) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    «Милсами»
    В четверг, 28 июля «Милсами» на своём поле примет «КуПС» в рамках второго матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Игра начётся — в 19:00 (мск). «Милсами» — «КуПС»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Милсами
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    «Милсами»

    Бронзовый призёр чемпионата Молдавии проявил характер в первой встрече 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Она прошла в Финляндии.

    «Милсами» дважды уходил от поражения в матче с «КуПСом» (2:2). В составе «орлов» голы забивали Спэтару и Камара.

    Молдавский клуб начал еврокампанию с 1-го отборочного раунда. Первый соперник — «Паневежис». «Милсами» переиграл литовцев с общим счётом (2:0).

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    Параллельно команда ждёт старта нового сезона в молдавском чемпионате. 1-тур Суперлиги стартует 31 июля. «Милсами» примет «Динамо-Авто».

    «КуПС»

    «Канарейки» дважды упустили победу в матче с «Милсами». Хотя «КуПС» наиграл больше на победу. Финский клуб нанёс 12 ударов по воротам молдавского коллектива. Но итог — боевая ничья.

    Победитель пары «КуПС» — «Милсами» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций может встретиться с лучшей командой пары «Лиепая» — «Янг Бойз».

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  • 25/07/2022

    • В 1-м раунде Лиги конференций «Куопио» переиграло грузинскую команду «Дила Гори» (2:0).

    От еврокубков к внутреннему первенству. «КуПС» вышел в единоличные лидеры чемпионата Финляндии. В воскресенье, 24 июля «канарейки» в родных стенах нанесли крупное поражение команде ХИФК (5:1).

    После 15 туров «Куопио» набрал 36 очков, при этом у клуба есть ещё игра в запасе. На 3 балла меньше у действующего чемпиона — ХИКа.

    31 июля в чемпионате Финляндии пройдут матчи 16-го тура. «КуПС» отправится в гости к ФК «Хака».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не верят в хозяев поля и отдают предпочтение в этом поединке гостям. Они предлагают поставить на победу команды «КуПС» за 1.76, на ничью за 3.60, а на «Милсами» — за 4.38

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    «КуПС» с трудом переиграл представителя грузинской высшей лиги и не смог одолеть «Милсами» в домашней игре.

    «Милсами» — дал бой сильному скандинавскому клубу и имеет прекрасные шансы на проход дальше.

    Наши прогноз и ставка — «Милсами» пройдёт в следующий раунд Лиги конференций с коэффициентом 2.89

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    «Милсами» — «КуПС»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Милсами» в 3-й раунд турнира?
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