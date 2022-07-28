Шведский «Эльфсборг» сыграет на своем поле против норвежского «Мольде» в рамках ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:45 мск. «Эльфсборг» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльфсборг»

В «Эльфсборге», скорее всего, понимают, что для них еврокубковая часть сезона подходит к концу, по сути, едва успев начаться.

На прошлой неделе шведский клуб проиграл на поле «Мольде» со счетом 1:4. Можно сказать, капитуляция.

Хотя после первого тайма были совершенно другие мысли. «Эльфсборг» забил быстрый гол, ушел на перерыв, ведя со счетом 1:0, но потом началось избиение.

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Во втором тайме «Эльфсборг» пропустил четыре мяча. Норвежцы просто задавили соперника.

Стоит также отметить, что в последнее время у «Эльфсборга» не клеятся дела и в чемпионате Швеции. Клуб из Буроса ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах.

«Мольде»

«Мольде» в первом матче подтвердил статус фаворита в противостоянии со шведами. Произошло то, чего, в общем-то, все и ждали.

Правда, в норвежском клубе вряд ли предполагали, что смогут за тайм отправить в ворота «Эльфсборга» четыре мяча.

Но на самом деле шведы очень слабо играли в обороне и до перерыва. В первом тайме у «Мольде» было достаточно моментов, чтобы отыграться.

Беспроигрышная серия «Мольде» составляет уже 16 матчей (14 побед и две ничьи).

Прогноз и ставка

На «Эльфсборг» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Мольде» — за 2.53.

Хозяева будут рисковать, другого выбора у них просто не осталось. Возможно, один или даже два мяча они забьют, но при этом обязательно и пропустят. Матч, скорее всего, снова получится результативным.

Ставка — тотал больше 3,5 за 2.40.