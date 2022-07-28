В ночь на 28 июля в первой игре 1/4 финала Кубка Бразилии «Атлетико Гойяненсе» на своем поле примет «Коринтианс». Игра начнется в 03:30 по мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Гойяненсе»

«Атлетико Гойяненсе» неоднозначно проводит этот сезон. В чемпионате Бразилии коллектив идет в зоне вылета, имея на счету всего 17 очков после 19 проведенных встреч.

Но в то же время «драконы» отлично проводят кубковые соревнования. Так, в южноамериканском кубке они пробились в четвертьфинал турнира, так же как и в национальном кубке.

Там команда преодолела уже четыре этапа, дважды справившись на них с клубами из элиты. На прошлом этапе она прошла «Гойяс», сыграв 0:0 дома и разгромив соперника со счетом 3:0.

Все прогнозы на футбол

К данному же поединку «Атлетико Гойяненсе» подходит с серией из трех фиаско подряд, забив в этот период лишь один гол.

«Коринтианс»

«Коринтианс» проводит отличный сезон. В чемпионате страны коллектив идет на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидера лишь на три очка.

Также «всемогущие» удачно выступают и на международной арене, пробившись в четвертьфинал Кубка Либертадорес. В 1/8 финала они выбили аргентинский «Бока Хуниорс».

В текущем же кубке Бразилии клуб из Сан-Паулу преодолел уже два раунда, поочередно выбив до этого этапа «Португезу» и «Сантос».

К данной игре «Коринтианс» подходит после двух побед подряд, которые пришлись на матчи внутреннего первенства. Накануне коллектив обыграл на выезде 2:1 «Атлетико Минейро».

Четыре из семи последних очных игр этих клубов завершились вничью, раз сильнее был «Коринтианс» и дважды побеждал «Атлетико Гойяненсе». Причем все эти поединки завершились на тотал меньше 2,5.

Прогноз и ставка на «Атлетико Гойяненсе» — «Коринтианс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Гойяненсе» — 2.78, победа «Коринтианса» — 2.98, ничья — 2.80.

Прогнозируем, что в этом поединке коллективы наконец-то прервут низовую очную тенденцию, забив на этот раз больше двух мячей.