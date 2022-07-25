«Сан-Лоренсо» сыграет на своем поле против «Тальерес» в рамках десятого тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 25 июля, начало — в 22:30 мск. «Сан-Лоренсо» — «Тальерес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Лоренсо»

«Святые» провели 9 матчей в турнире и добыли только 12 очков, с которыми они занимают 13 место. За этот отрезок у клуба две победы, поражение и 6 ничьих.

«Сан-Лоренсо» выиграл два из последних восьми матчей чемпионата. Коллектив победил «Сентраль Кордоба» (2:0) и «Бока Хуниорс» (2:1).

После этого в двух играх хозяева разжились только ничьими. Два пункта они набрали в матче с «Банфилдом» (1:1) и «Унионом» (2:2).

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Таким образом, коллектив не знает поражений три последние матча кряду, которые пришлись как раз на национальную лигу.

«Тальерес»

Коллектив из Кордобы просто отвратительно начал текущий чемпионат Аргентины и располагается в подвале турнирной таблицы, выиграв только два поединка из девяти проведенных.

Последний из них был в прошлом туре в домашнем матче с «Банфилдом», который прервал семиматчевую серию «Тальереса» без выигрышей в национальной лиге.

Куда успешнее коллектив выступает в Кубке Либертадорес. Там он прошел в 1/8 финала соотечественников «Колон».

В последних семи играх во всех турнирах клуб одержал только два победы при трех поражениях и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.