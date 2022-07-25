«Сан-Лоренсо»
«Святые» провели 9 матчей в турнире и добыли только 12 очков, с которыми они занимают 13 место. За этот отрезок у клуба две победы, поражение и 6 ничьих.
«Сан-Лоренсо» выиграл два из последних восьми матчей чемпионата. Коллектив победил «Сентраль Кордоба» (2:0) и «Бока Хуниорс» (2:1).
После этого в двух играх хозяева разжились только ничьими. Два пункта они набрали в матче с «Банфилдом» (1:1) и «Унионом» (2:2).
Таким образом, коллектив не знает поражений три последние матча кряду, которые пришлись как раз на национальную лигу.
«Тальерес»
Коллектив из Кордобы просто отвратительно начал текущий чемпионат Аргентины и располагается в подвале турнирной таблицы, выиграв только два поединка из девяти проведенных.
Последний из них был в прошлом туре в домашнем матче с «Банфилдом», который прервал семиматчевую серию «Тальереса» без выигрышей в национальной лиге.
Куда успешнее коллектив выступает в Кубке Либертадорес. Там он прошел в 1/8 финала соотечественников «Колон».
В последних семи играх во всех турнирах клуб одержал только два победы при трех поражениях и двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,62.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.