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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Сан-Лоренсо»?

    «Сан-Лоренсо» — «Тальерес». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Аргентины 25 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Лоренсо» — «Тальерес»
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    «Сан-Лоренсо» не проигрывает три матча кряду
    «Сан-Лоренсо» сыграет на своем поле против «Тальерес» в рамках десятого тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 25 июля, начало — в 22:30 мск. «Сан-Лоренсо» — «Тальерес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 25 Июля 2022 года
    Сан-Лоренсо
  • Буэнос-Айрес
    •  Сан-Лоренсо 22:30 Тальерес Тальерес
  • Аргентина. Примера
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    «Сан-Лоренсо»

    «Святые» провели 9 матчей в турнире и добыли только 12 очков, с которыми они занимают 13 место. За этот отрезок у клуба две победы, поражение и 6 ничьих.

    «Сан-Лоренсо» выиграл два из последних восьми матчей чемпионата. Коллектив победил «Сентраль Кордоба» (2:0) и «Бока Хуниорс» (2:1).

    После этого в двух играх хозяева разжились только ничьими. Два пункта они набрали в матче с «Банфилдом» (1:1) и «Унионом» (2:2).

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    Таким образом, коллектив не знает поражений три последние матча кряду, которые пришлись как раз на национальную лигу.

    «Тальерес»

    Коллектив из Кордобы просто отвратительно начал текущий чемпионат Аргентины и располагается в подвале турнирной таблицы, выиграв только два поединка из девяти проведенных.

    Последний из них был в прошлом туре в домашнем матче с «Банфилдом», который прервал семиматчевую серию «Тальереса» без выигрышей в национальной лиге.

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    • Куда успешнее коллектив выступает в Кубке Либертадорес. Там он прошел в 1/8 финала соотечественников «Колон».

    В последних семи играх во всех турнирах клуб одержал только два победы при трех поражениях и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Сан-Лоренсо» — «Тальерес»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.07.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Сан-Лоренсо»?
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