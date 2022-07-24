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    Сдержит ли «Реймс» «Вильярреал»?

    «Реймс» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, товарищеский матч, 24 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Вильярреал»
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    «Вильярреал» — фаворит матча
    «Реймс» на своем поле сыграет против «Вильярреала» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 24 июля, начало — 20:00 (мск). «Реймс» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 24 Июля 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:00 Реймс Реймс
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Реймс»

    По итогам прошлого сезона «Реймс» с 46 очками занял 12-ю позицию в Лиге 1. Клуб на 13 баллов опередил зону вылета.

    «Красно-белые» так себе провели финишный отрезок чемпионата, уступив трижды за последние семь встреч, раз они еще сыграли вничью и добыли три виктории.

    Официальные поединки для коллектива еще не начались, поэтому он продолжает подготовку к новой кампании.

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    В текущее для него межсезонье он провел четыре встречи, в которых сперва проиграл, а затем одержал три победы кряду.

    «Вильярреал»

    За последние годы «желтая субмарина» очень сильно выросла. Под руководством Уная Эмери команда достигла хороших результатов.

    Прошлый сезон не стал исключением. «Вильярреал» добрался до полуфинала Лиги чемпионов. С учетом того, что команда очень давно не играла на таком высоком уровне, этот результат можно считать отличным.

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    • В чемпионате «желтые» финишировали седьмыми, но только потому, что отдали много сил в Лиге чемпионов. Тем не менее гости сохранили место в еврокубках.

    Начиная с середины июля «Вильярреал» провел три спарринга. Он сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) и победил ПСВ (2:1), а также «Боруссию» Дортмунд (2:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2.25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и будет забито два гола или больше за 3,00.

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    «Реймс» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Реймс» «Вильярреал»?
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