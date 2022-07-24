«Химки» на своем поле сыграют против «Нижнего Новгорода» в рамках второго тура РПЛ. Матч состоится 24 июля, начало — 14:00 (мск). «Химки» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

В прошлом сезоне РПЛ «красно-черные» заняли 13-е место в турнирной таблице из-за чего им пришлось сыграть в стыковых матчах со «СКА-Энергией» за право остаться в Премьер-лиге.

В гостях подопечные Сергея Юрана уступили со счетом 0:1, а дома удалось выиграть с нужным результатом 3:0 и сохранить прописку в элите.

Коэффициенты матча Химки — Нижний Новгород 1 2.25 X 3.30 2 3.35 Ставка

В первом тре нового сезона РПЛ подмосковный клуб принимал чемпиона Российской Премьер-Лиги — «Зенит». «Химки» не испугались грозного соперника и смогли вырвать ничью со счетом 1:1.

У петербургского клуба был один полумомент, который успешно реализовал Вендел. Стоит заметить, что «красно-черные» в прошлом матче превзошли «Зенит» по ударам, ударам в створ и ожидаемым голам .

Однако «Химки» смогли забить только в самом конце матча, отличился Резиуан Мирзов. Хотя по ходу матча подмосковный клуб упустил два явных голевых момента.

У хозяев под вопросом появление на поле Филипа Дагерстала.

«Нижний Новгород»

В прошлом, дебютном для себя сезоне в элите российского футбола «Нижнему Новгороду» удалось выполнить задачу с сохранением прописки. Команда заняла 11 позицию в турнирной таблице РПЛ, опередив всего лишь на один пункт зону стыковых матчей.

Причем, стоит заметить, что только в последнем туре «Нижний Новгород» избежал неприятностей, обыграв дома «Зенит» со счетом 2:1.

В первом матче нового сезона «горожанам» предстоял непростой выезд в Москву — в гости к «Локомотиву». «НН» сам создал себе проблемы на ровном месте: за три минуты нападающий Тимур Сулейманов получил две желтые карточки и был удален с поля.

На 52-й минуте французский форвард «железнодорожников» Вильзон Изидор забил в ворота гостей и сделал счет 1:0. Однако этот гол стал единственным для «Локо» в этом матче. На 72-й минуте Вячеслав Кротов сравнял счёт (1:1) и позволил «Нижнему Новгороду» увезти из гостей одно очко.

За гостей в этом матче может не сыграть Тимур Сулейманов.

Прогноз и ставка

На победу «Химок» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Нижнего Новгорода» — за 3.20.

Прогноз - «Химки» отлично показали себя в матче с «Зенитом». Подмосковный клуб вполне мог вырвать победу у чемпиона, но ему не повезло с реализацией. «Нижний Новгород» откровенно отскочил от «Локомотива», а второй раз надеяться на удачу не нужно. Поэтому «красно-черные» добудут свою первую победу в новом сезоне РПЛ.

Ставка - Победа «Химок» за 2.30.