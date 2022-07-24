«Химки»
В прошлом сезоне РПЛ «красно-черные» заняли 13-е место в турнирной таблице из-за чего им пришлось сыграть в стыковых матчах со «СКА-Энергией» за право остаться в Премьер-лиге.
В гостях подопечные Сергея Юрана уступили со счетом 0:1, а дома удалось выиграть с нужным результатом 3:0 и сохранить прописку в элите.
Коэффициенты матча Химки — Нижний Новгород
В первом тре нового сезона РПЛ подмосковный клуб принимал чемпиона Российской Премьер-Лиги — «Зенит». «Химки» не испугались грозного соперника и смогли вырвать ничью со счетом 1:1.
У петербургского клуба был один полумомент, который успешно реализовал Вендел. Стоит заметить, что «красно-черные» в прошлом матче превзошли «Зенит» по ударам, ударам в створ и ожидаемым голам .
Однако «Химки» смогли забить только в самом конце матча, отличился Резиуан Мирзов. Хотя по ходу матча подмосковный клуб упустил два явных голевых момента.
У хозяев под вопросом появление на поле Филипа Дагерстала.
«Нижний Новгород»
В прошлом, дебютном для себя сезоне в элите российского футбола «Нижнему Новгороду» удалось выполнить задачу с сохранением прописки. Команда заняла 11 позицию в турнирной таблице РПЛ, опередив всего лишь на один пункт зону стыковых матчей.
Причем, стоит заметить, что только в последнем туре «Нижний Новгород» избежал неприятностей, обыграв дома «Зенит» со счетом 2:1.
В первом матче нового сезона «горожанам» предстоял непростой выезд в Москву — в гости к «Локомотиву». «НН» сам создал себе проблемы на ровном месте: за три минуты нападающий Тимур Сулейманов получил две желтые карточки и был удален с поля.
На 52-й минуте французский форвард «железнодорожников» Вильзон Изидор забил в ворота гостей и сделал счет 1:0. Однако этот гол стал единственным для «Локо» в этом матче. На 72-й минуте Вячеслав Кротов сравнял счёт (1:1) и позволил «Нижнему Новгороду» увезти из гостей одно очко.
За гостей в этом матче может не сыграть Тимур Сулейманов.
Прогноз и ставка
На победу «Химок» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Нижнего Новгорода» — за 3.20.
Прогноз - «Химки» отлично показали себя в матче с «Зенитом». Подмосковный клуб вполне мог вырвать победу у чемпиона, но ему не повезло с реализацией. «Нижний Новгород» откровенно отскочил от «Локомотива», а второй раз надеяться на удачу не нужно. Поэтому «красно-черные» добудут свою первую победу в новом сезоне РПЛ.
Ставка - Победа «Химок» за 2.30.