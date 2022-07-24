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    «Химки» порадуют болельщиков победой

    «Химки» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, РПЛ, 24 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Нижний Новгород»
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    Илья Лантратов
    «Химки» на своем поле сыграют против «Нижнего Новгорода» в рамках второго тура РПЛ. Матч состоится 24 июля, начало — 14:00 (мск). «Химки» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Июля 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 15:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Нижний Новгород
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    «Химки»

    В прошлом сезоне РПЛ «красно-черные» заняли 13-е место в турнирной таблице из-за чего им пришлось сыграть в стыковых матчах со «СКА-Энергией» за право остаться в Премьер-лиге.

    В гостях подопечные Сергея Юрана уступили со счетом 0:1, а дома удалось выиграть с нужным результатом 3:0 и сохранить прописку в элите.

    Коэффициенты матча Химки — Нижний Новгород

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    В первом тре нового сезона РПЛ подмосковный клуб принимал чемпиона Российской Премьер-Лиги — «Зенит». «Химки» не испугались грозного соперника и смогли вырвать ничью со счетом 1:1.

    У петербургского клуба был один полумомент, который успешно реализовал Вендел. Стоит заметить, что «красно-черные» в прошлом матче превзошли «Зенит» по ударам, ударам в створ и ожидаемым голам .

    Однако «Химки» смогли забить только в самом конце матча, отличился Резиуан Мирзов. Хотя по ходу матча подмосковный клуб упустил два явных голевых момента.

    У хозяев под вопросом появление на поле Филипа Дагерстала.

    «Нижний Новгород»

    В прошлом, дебютном для себя сезоне в элите российского футбола «Нижнему Новгороду» удалось выполнить задачу с сохранением прописки. Команда заняла 11 позицию в турнирной таблице РПЛ, опередив всего лишь на один пункт зону стыковых матчей.

    Причем, стоит заметить, что только в последнем туре «Нижний Новгород» избежал неприятностей, обыграв дома «Зенит» со счетом 2:1.

    В первом матче нового сезона «горожанам» предстоял непростой выезд в Москву — в гости к «Локомотиву». «НН» сам создал себе проблемы на ровном месте: за три минуты нападающий Тимур Сулейманов получил две желтые карточки и был удален с поля.

    На 52-й минуте французский форвард «железнодорожников» Вильзон Изидор забил в ворота гостей и сделал счет 1:0. Однако этот гол стал единственным для «Локо» в этом матче. На 72-й минуте Вячеслав Кротов сравнял счёт (1:1) и позволил «Нижнему Новгороду» увезти из гостей одно очко.

    За гостей в этом матче может не сыграть Тимур Сулейманов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Химок» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Нижнего Новгорода» — за 3.20.

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    Прогноз - «Химки» отлично показали себя в матче с «Зенитом». Подмосковный клуб вполне мог вырвать победу у чемпиона, но ему не повезло с реализацией. «Нижний Новгород» откровенно отскочил от «Локомотива», а второй раз надеяться на удачу не нужно. Поэтому «красно-черные» добудут свою первую победу в новом сезоне РПЛ.

    Ставка - Победа «Химок» за 2.30.

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    «Химки» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. «Химки» порадуют болельщиков победой
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