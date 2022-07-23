«Уфа»
«Горожане» прошлый сезон завершили на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ набрав 30 очков после 30-ти сыгранных матчей. Команда забивала 29 голов, а пропускала — 40.
«Уфа» боролась в стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ и соперником в этих противостояниях стал «Оренбург», который по сумме двух матчей переиграл уфимцев со счетом 4:3.
«Горожане», в это межсезонье, продали своего лидера Гамида Агаларова в «Ахмат». А пополнили состав уфимцев форвард Минаев из «Ротора» и защитник Ушахин из «Казанки».
В первом туре ФНЛ уфимцы в выездном матче против краснодарской «Кубани» потерпели поражение со счетом 0:2, пропустив два гола во втором тайме на 56-й и 89-й минутах матча.
«Волга»
Ульяновцы в прошлом сезоне стали лидерами ПФЛ набрав 62 очка после 28 сыгранных матчей и благодаря этому команда смогла выйти в ФНЛ.
За весь прошлый сезон «Волга» потерпела всего лишь 2 поражения от своих соперников. Вот и
в первом матче в ФНЛ ульяновцы смогли набрать 1 очко сыграв с «Енисеем» вничью со счетом 1:1.
Так же в летнее межсезонье «Волга» провела товарищески матч против «КАМАЗА», которого смогла одолеть на своем поле со счетом 2:1.
Беспроигрышная выездная серия «Волги» составляет 13 поединков кряду.
Прогноз и ставка
На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Волги» — за 8.70.
Прогноз - У гостей грамотная оборона, хорошая атака, цепкость в обороне. Да, придется играть вторым номером, но моменты у «черно-желтых» обязательно появятся. «Уфа» на своем поле так же должна забивать и пытаться выиграть, поэтому нас ждет результативный матч.
Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 2.10.