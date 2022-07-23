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    «Уфа» — «Волга». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ФНЛ, 23 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Волга»
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    Владислав Камилов
    «Уфа» на своем поле сыграет против «Волги» в рамках второго тура ФНЛ. Матч состоится 23 июля, начало — 14:00 (мск). «Уфа» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Июля 2022 года
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    «Уфа»

    «Горожане» прошлый сезон завершили на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ набрав 30 очков после 30-ти сыгранных матчей. Команда забивала 29 голов, а пропускала — 40.

    «Уфа» боролась в стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ и соперником в этих противостояниях стал «Оренбург», который по сумме двух матчей переиграл уфимцев со счетом 4:3.

    «Горожане», в это межсезонье, продали своего лидера Гамида Агаларова в «Ахмат». А пополнили состав уфимцев форвард Минаев из «Ротора» и защитник Ушахин из «Казанки».

    Календарь и таблица ФНЛ

    В первом туре ФНЛ уфимцы в выездном матче против краснодарской «Кубани» потерпели поражение со счетом 0:2, пропустив два гола во втором тайме на 56-й и 89-й минутах матча.

    «Волга»

    Ульяновцы в прошлом сезоне стали лидерами ПФЛ набрав 62 очка после 28 сыгранных матчей и благодаря этому команда смогла выйти в ФНЛ.

    За весь прошлый сезон «Волга» потерпела всего лишь 2 поражения от своих соперников. Вот и
    в первом матче в ФНЛ ульяновцы смогли набрать 1 очко сыграв с «Енисеем» вничью со счетом 1:1.

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    • Так же в летнее межсезонье «Волга» провела товарищески матч против «КАМАЗА», которого смогла одолеть на своем поле со счетом 2:1.

    Беспроигрышная выездная серия «Волги» составляет 13 поединков кряду.

    Прогноз и ставка

    На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Волги» — за 8.70.

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    Прогноз - У гостей грамотная оборона, хорошая атака, цепкость в обороне. Да, придется играть вторым номером, но моменты у «черно-желтых» обязательно появятся. «Уфа» на своем поле так же должна забивать и пытаться выиграть, поэтому нас ждет результативный матч.

    Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 2.10.

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    «Уфа» — «Волга»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут идти вперед
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