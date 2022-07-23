«Уфа» на своем поле сыграет против «Волги» в рамках второго тура ФНЛ. Матч состоится 23 июля, начало — 14:00 (мск). «Уфа» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Горожане» прошлый сезон завершили на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ набрав 30 очков после 30-ти сыгранных матчей. Команда забивала 29 голов, а пропускала — 40.

«Уфа» боролась в стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ и соперником в этих противостояниях стал «Оренбург», который по сумме двух матчей переиграл уфимцев со счетом 4:3.

«Горожане», в это межсезонье, продали своего лидера Гамида Агаларова в «Ахмат». А пополнили состав уфимцев форвард Минаев из «Ротора» и защитник Ушахин из «Казанки».

Календарь и таблица ФНЛ

В первом туре ФНЛ уфимцы в выездном матче против краснодарской «Кубани» потерпели поражение со счетом 0:2, пропустив два гола во втором тайме на 56-й и 89-й минутах матча.

«Волга»

Ульяновцы в прошлом сезоне стали лидерами ПФЛ набрав 62 очка после 28 сыгранных матчей и благодаря этому команда смогла выйти в ФНЛ.

За весь прошлый сезон «Волга» потерпела всего лишь 2 поражения от своих соперников. Вот и

в первом матче в ФНЛ ульяновцы смогли набрать 1 очко сыграв с «Енисеем» вничью со счетом 1:1.

Так же в летнее межсезонье «Волга» провела товарищески матч против «КАМАЗА», которого смогла одолеть на своем поле со счетом 2:1.

Беспроигрышная выездная серия «Волги» составляет 13 поединков кряду.

Прогноз и ставка

На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Волги» — за 8.70.

Прогноз - У гостей грамотная оборона, хорошая атака, цепкость в обороне. Да, придется играть вторым номером, но моменты у «черно-желтых» обязательно появятся. «Уфа» на своем поле так же должна забивать и пытаться выиграть, поэтому нас ждет результативный матч.

Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 2.10.